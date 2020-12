Pronóstico Newcastle vs Liverpool | Análisis, cuotas, apuesta

Miércoles de Premier League y uno de los 2 cotejos que tendrá actividad este día, será el choque entre Newcastle vs Liverpool. Duelo en el que los locales buscarán mejorar su situación en la tabla, recibiendo al actual líder que empató sorpresivamente en la última jornada.

NEWCASTLE

Actualmente, el Newcastle está luchando en la décima quinta posición para tratar de escalar algunas posiciones y que la zona roja no sea una preocupación en esta campaña. Sin embargo, ha fracasado en ello las últimas jornadas, ya que no ha gana desde hace ya 3 partidos. Para colmo, deberá recibir al campeón vigente de la Premier League, contra el cual no suma de a 3 en las últimas 7 ocasiones que lo ha visto.

Saldo negativo de 5 derrotas y 2 empates para las Urracas, que han caído en cada uno de los 5 cotejos más recientes ante los Reds, una diferencia abismal que le han sacado en el pasado reciente. Pese a esto, quieren hacer valer una racha peculiar que poseen: Invictos en los últimos 4 enfrentamientos como local frente a vigentes campeones.

En cuanto a bajas se refiere, Martin Dubravka, Allan Saint-Maximin y Jamaal Lascelles estarán descartados para la cita. Esta lista la completa Ryan Fraser, quien se mantiene ausente por lesión.

LIVERPOOL

Parecía que el Liverpool de la pasada campaña emergía nuevamente en la 20/21 consiguiendo algunos resultados impresionantes, pero todo terminó siendo una ilusión y los de Klopp regalaron 2 puntos en la última fecha empatando contra un West Brom que fue goleado por el Leeds en esta jornada.

Pese a ello, no querrán perder más confianza y saldrán a por una victoria más visitando a las Urracas, equipo al que prácticamente tienen de hijo en el torneo, como ya se ha mencionado. Por si fuera poco, los rojos no pierden desde hace 11 jornadas, una cifra que explica el porqué siguen siendo líderes en solitario.

La enfermería sigue plagada de lesiones: Naby Keita, Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota, James Milner, Joe Gómez y Thiago se mantienen ausentes para este choque. Mientras, Joel Matip salió lesionado del empate contra el West Brom y seguramente se pierda este partido.

JUGADOR MÁS POWER

Callum Wilson está siendo un efectivo fundamental para el Newcastle esta campaña. En 12 partidos, ha marcado 8 goles y aportado 3 asistencias. Participación en casi todos los encuentros en los que ha visto minutos de juego.

Sadio Mané anotó un gol el empate de la última jornada para llegar a las 6 anotaciones en lo que va de campeonato. Además, ha contribuido con 4 asistencias al Liverpool. Jugador que, con el pasar de los años, sigue teniendo un excelente aporte en ofensiva.

PRONÓSTICO

Un duelo que a primera vista nos coloca al Liverpool como favorito para llevarse el triunfo, por los grandes resultados que ha logrado sacar en general frente a este rival. Los de Anfield le han marcado al menos 3 tantos en los últimos 4 duelos al Newcastle, una cifra demasiado exagerada que da a relucir claramente la diferencia entre uno y otro.

Es cierto que este equipo de Klopp no es el mismo de la temporada 19/20 y que está padeciendo muchas bajas importantes que han limitado su nivel de juego. De igual forma, les ha bastado para mantenerse en la punta y ser el club que más goles ha anotado hasta ahora.

Agregar que el Newcastle tampoco está dando buenas exhibiciones, siendo muy probable que reciban varios tantos el día miércoles, pero no se descarta que puedan perforar la endeble defensa roja.