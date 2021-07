Pronóstico Mets vs Yankees | Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche, tendremos el inicio de la primera serie de la temporada entre los equipos de la “Gran Manzana”, cuando los New York Yankees intenten volver a la victoria recibiendo la visitad e los New York Mets.

NEW YORK METS

Los New York Mets, han tenido una exitosa temporada, con un record de 41 victorias y 36 derrotas, ubicándose de esta manera en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional, pero necesitan empezar a sumar mejores resultados, ya que, están a solo 2.0 juegos de diferencia de los Washington Nationals, quienes ocupan el segundo lugar. Los Mets, han sido excelentes en ataque, con una media de 3.83 carreras anotadas por partido, pero su ofensiva no ha aprovechado ese rendimiento, con apenas un promedio de 3.81 carreras anotadas.

Los Mets, vienen de perder en 2 de 3 partidos en su anterior serie, ante los Atlanta Braves, en donde si bien ganaron 4-3 el primer encuentro, su ofensiva no pudo hacer mucho en los últimos 2 partidos, anotando solo 2 carreras en cada encuentro. Pete Alonso, ha sido el más destacado de la ofensiva de los Mets, con un AVR. de .264, 13 jonrones, 40 carreras anotadas y 33 anotadas.

Si bien se llevó la derrota tras permitir 3 carreras en las primeras 3 entradas, Jacob deGrom, tuvo ayer otra gran actuación, finalizando con 7.0 entradas de labor, 5 hits y 3 carreras permitidas, sin dar boletos y ponchar a 14 rivales (8 en fila).

NEW YORK YANKEES

La temporada de los New York Yankees ha sido más que decepcionante, ya que, si bien se esperaba que lucharon en la cima de la División Este de la Liga Americana desde el principio, se encuentran actualmente en el cuarto lugar de la zona con 41 victorias y 39 derrotas, a 9.0 juegos de diferencia del primer puesto, ocupado por los Red Sox. En esta campaña, los Yankees, han sufrido mucho para producir carreras, promediando 4.17 carreras por partido y dejando un AVR. de .236.

Los Yankees, llegan a este encuentro en un momento un poco difícil, sumando solo 1 victorias en sus últimos 6 partidos, algo que incluye una barrida en 3 partidos ante los Boston Red Sox, y 2 derrotas en 3 partidos en una serie acortada por la lluvia ante Los Angeles Angels. Aaron Judge, ha sido el más consistente de los Yankees en ofensiva, con un AVR. de .285, 18 jonrones, 42 carreras impulsadas y 44 anotadas.

El Yankee Stadium, no ha sido un gran factor en esta campaña para New York, ya que, en condición de local registran un record de 22 victorias y 20 derrotas.

DUELO DE LANZADORES

Taijuan Walker: El derecho de 28 años ha tenido una gran temporada, con un record de 6-3 y ERA. de 2.38 en 14 aperturas (79.1 entradas), y viene de lanzar 5.0 entradas de 3 hits y 1 carrera ante los Phillies.

Jordan Montgomery: El oriundo de Sumter, South Carolina, ha tenido sus altibajos en esta campaña, pero ha hecho el trabajo que se espera de él, con una ERA. de 4.06, y permitiendo más de 3 carreras en solo 2 de sus últimas 10 aperturas.

PRONÓSTICO

Los problemas ofensivos que han tenido los New York Yankees en esta campaña son muy preocupantes, y creo que hoy tendrán otro difícil día ante un Walker que, ha lanzado de gran manera en esta campaña. No obstante, los New York Mets, también ha sido un equipo bastante deficiente en materia ofensiva, y si bien Montgomery no es el lanzador más sólido, creo que será capaz de limitarlos en cierto sentido, además, el bullpen de los Yankees si ha hecho un buen trabajo.

Así que, en este partido, creo que la mejor opción es esperar un encuentro con pocas carrera, o por lo menos con no más de 8.5.