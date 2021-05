Pronóstico Mets vs Cardinals | Análisis, cuotas, apuesta

Luego de que se suspendiera el partido de ayer debido a la lluvia, este miércoles, continuará esta interesante serie entre los New York Mets y los St. Louis Cardinals con una doble tanda, siendo este el primero de esos dos partidos.

NEW YORK METS

El inicio de temporada de los New York Mets ha sido un poco decepcionante, ya que, si bien han recibido un gran trabajo por parte de sus lanzadores, la ofensiva no ha respondido como se esperaba. Promediando tan solo 3.53 carreras por partido, a pesar de dejar un AVR. colectivo de .240 (11vo mejor en la MLB), lo que habla de lo poco productivo que han llegado a ser en los momentos importantes. Jugar fuera de casa no ha sido el fuerte de los Mets, dado que han perdido 8 de 13 partidos en dicha condición.

Los lanzadores de los Mets han tenido un buen año, dejando una ERA. colectiva de 3.25, además, han permitido la menor cantidad de jonrones de la MLB con 15, y han limitado a sus oponentes a un AVR. de .210. En contra parte, la ofensiva es la que menos cuadrangulares ha conectado con un total de 18, y se espera que las cosas sean peores con el que ha sido su jugador más consistente en ofensiva fuera de acción, Brandon Nimmo, quien tiene un AVR. de .318 y 8 carreras impulsadas.

En el primer juego de la serie, Joey Lucchesi, tuvo una apertura fatal para los Mets, lanzando por espacio de 2.2 entrada, permitiendo 7 hits y 6 carreras, las cuales fueron todas las anotaciones que registraron los Cardinals.

DISFRUTA DE LOS MEJORES PRONÓSTICOS DE FÚTBOL HACIENDO CLIC AQUÍ

ST. LOUIS CARDINALS

Aunque tuvieron un inicio de campaña con altibajos, los St. Louis Cardinals, han reajustado su rumbo y se encuentran compartiendo la cima del Centro de la Liga Americana con los Milwaukee Brewers. Con una ofensiva que ha sabido ser efectiva cuando se le ha requerido, dejando un promedio de 4.85 carreras anotadas por partido, y unos lanzadores que si bien no han sido perfectos, si han dado el apoyo suficiente para conseguir buenos resultados.

Los lanzadores de los Cardinals, han dejado una ERA. colectiva de 3.90, pero tienen la tercera mejor cantidad de jonrones permitidos con un total de 22. Mientras que, la ofensiva es la sexta mejor en ese renglón con un total de 38 cuadrangulares, algo que ha ayudado mucho a su producción tomando en cuenta que tienen un

Los Cardinals, tampoco recibieron una muy buena salida de su abridor el pasado lunes, ya que, Adam Wainwright, permitió 7 hits y 5 carreras en 5.2 entradas.

DUELO DE LANZADORES

Marcus Stroman: Aunque posee un record de 3-2, el derecho de 30 años ha tenido un gran arranque de campaña, dejando una ERA. de 1.86 y WHIP de 0.93 en 5 aperturas.

Kwang-hyun Kim: El surcoreano de 32 años, se ha recuperado luego de un pésimo debut, permitiendo solo 1 carrera en sus últimas 2 salidas, y sin dar bases por bolas en dichos encuentros.

PRONÓSTICO

Los New York Mets, han tenido un muchos problemas a nivel ofensivo en esta campaña, con jugadores que no han respondido como se esperaba, los cuales no sabido aprovechar el gran trabajo de sus lanzadores, por eso creo que en este encuentro tendrán muchos problemas ante los lanzamientos de un Kim que cada vez se ve mejor. No obstante, también espero que Stroman pueda seguir con su buena temporada contra la inconsistente ofensiva de los St. Louis Cardinals.

Así que, en este partido pienso que la mejor opción es confiar en que los lanzadores serán los protagonistas y dejarán un marcador con menos de 6 carreras.