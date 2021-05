Pronóstico Manchester United vs Leicester | Análisis, cuotas, apuesta

PARTIDAZO entre Manchester United vs Leicester City en esta jornada 36 de la Premier League. Duelo importante para el conjunto visitante, el cual sabe que no puede seguir fallando si no quiere poner en peligro su plaza de UEFA Champions League, con el West Ham acechando y solo 3 jornadas por disputarse.

MANCHESTER UNITED

El Manchester United quiere seguir calentando motores de cara a la final de UEFA Europa League que disputará en algunas semanas y lo está haciendo de una excelente manera en el campeonato doméstico. Los diablos rojos vencieron por 1-3 al Aston Villa en la última fecha, rival que suele poner difícil las cosas en cualquier cita a pesar de no pasar por un buen momento.

De esta manera, los locales siguen ubicados en la segunda plaza de la tabla general, posición que parece que nadie le arrebatará con tan pocas jornadas por disputarse. De hecho, no se espera que los zorros logren el batacazo por los buenos números que poseen los de rojo ante ellos, ganado 10 de los últimos 11 compromisos en condición de local tomando en cuenta todas las competiciones.

Anthony Martial, Phil Jones, Daniel James y Harry Maguire se encuentran lesionados y no estarán disponibles para este partido.

LEICESTER CITY

El Leicester sorprendió a todos al caer por goleada la semana pasada ante el Newcastle, adversario que les clavó un 2-4 en King Power Stadium, resultado preocupante para un conjunto que no ha estado en su mejor versión últimamente.

De hecho, solamente han podido ganar 2 de sus 5 citas más recientes, perdiendo 2 duelos que ya hacen que el West Ham esté al acecho a 5 puntos para arrebatarle la cuarta plaza, siendo el Chelsea un rival que ya los superó precisamente en la fecha pasada. Además, los zorros no tienen buenos recuerdos ante los de Manchester, ya que fueron el equipo que le quitó la plaza Champions la temporada pasada.

James Justin, Harvey Barnes y Wes Morgan no formarán parte de la convocatoria que viajará a Manchester, esto por presentar problemas físicos.

JUGADORES DESTACADOS

Bruno Fernandes ha marcado 17 tantos y aportado 11 asistencias en los 34 duelos de Premier que ha disputado. El mejor fichaje realizado por los diablos rojos desde hace ya muchos años, un efectivo que aporta en todos los departamentos del campo del juego.

Jamie Vardy tiene lo necesario para hacerle daño a la defensa de los rojos, siendo uno de los mejeros delanteros Ingleses de los últimos años. El de 34 años registra 13 goles y 9 asistencias en la temporada de Fútbol Inglés.

PRONÓSTICO

El Manchester United ha marcado al menos 2 goles en 5 de los 6 partidos más recientes en condición de local por Premier League, estando muy bien en el aspecto ofensivo incluso en Europa, donde le metió 6 goles a la Roma. Pese a ello, deben tener mucho cuidado con la carga de minutos por lo apretado que estará el calendario esta semana.

El Leicester ha tenido mejores labores fuera de casa, manteniéndose invicto en 11 de los 12 cotejos más recientes en condición de visitante, una cifra alentadora para tratar de cortar el mal historial que posee contra este adversario.

Pese a ello, no parece que el Manchester United esté en un mal momento y los zorros no ganan en este campo desde el año 1998, por lo que no se espera que se corte esta racha en esta oportunidad.