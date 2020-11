Pronóstico Manchester United vs Arsenal | Análisis, cuotas, apuesta

El mejor partido de esta jornada dominical será, sin ninguna duda, el duelo que sostendrán Manchester United vs Arsenal por Premier League. Choque entre dos equipos que llegan de golear por competiciones Europeas entre semana y que necesitan mejorar su situación en el campeonato local.

MANCHESTER UNITED

El Manchester United apenas y ha logrado sumar 7 puntos de los 15 disputados en el campeonato local. Los diablos rojos no están teniendo el mejor de los inicios y se posicionan en la décimo quinta posición de la tabla, algo que seguramente irá mejorando a lo largo de los meses. Sin embargo, entre semana los de Old Trafford explotaron todo su potencial ofensivo para golear de manera impresionante al Leipzig por UEFA Champions League con marcador final de 5-0.

A pesar del mal inicio, se encuentran invictos en 17 de sus últimos 19 partidos de Premier League y llegan de empatar contra el Chelsea la última jornada en un encuentro en el que fueron superiores. Superioridad que no plasmaron en el marcador gracias a la increíble actuación de Mendy en la portería Blue.

La idea ahora es tratar de hacerse fuerte en casa frente al Arsenal, rival contra el que no han perdido en los últimos 6 cotejos tomando en cuenta todas las competiciones. Para ello, no podrán contar nuevamente con Anthony Martial, suspendido desde aquel fatídico encuentro frente al Tottenham. Además, Jesse Lingard y Eric Bailly están descartados por lesión.

ARSENAL

El Arsenal es otro conjunto que no la está pasando nada bien en el campeonato local. Los dirigidos por Arteta suman 2 derrotas consecutivas ante equipos que forman parte del Big Six y contra el cual no han podido imponerse a pesar de haber empezado la temporada con talla de candidatos. De esta manera, los Gunners suman 9 puntos de 18 posibles ubicados en la décima segunda posición de la tabla general.

Lo “positivo” es que estas derrotas frente al Manchester City y Leicester City fueron con marcador de mínima diferencia, algo que no sucedía en pasadas campañas donde eran realmente superados. Por Europa League la cosa tuvo un mejor color para los de Londres, venciendo 3-0 al Dundalk sin ningún tipo de inconvenientes y con posibilidades de haber terminado con un marcador mas abultado.

En cuantos baja se refiere, Cámaras Calum, Gabriel Martinelli, Pablo Marí y Rob Holding estarán descartados para el partido por lesión. Mientras que el defensa estrella David Luiz es gran duda para la cita.

JUGADOR MÁS POWER

Marcus Rashford registra 2 goles y 2 asistencias en los 5 partidos disputados por Premier League esta temporada. Además, marcó un Hat Trick entrando desde el banquillo en el partido de entre semana por Champions League, una actuación que quedará para la posteridad.

Pierre-Emerick Aubameyang ha marcado un gol y una asistencia en 6 cotejos de Premier. No son los mejores números para el delantero estrella del equipo, pero no deja de ser uno de los efectivos mas peligrosos por parte de los Gunners.

PRONÓSTICO

PARTIDAZO donde ambos conjuntos necesitan sumar de a 3 para mejorar su situación en la tabla. Choque donde es difícil prever un ganador pero seguramente, si hay que inclinarse por un lado de la balanza, los diablos rojos parecen ser una mejor opción sobre todo después del excelente nivel mostrando entre semana.

Pese a eso, nunca hay que descartar a un Arsenal que ha sorprendido en algunos partidos donde parte como el menos favorito. Los de Arteta suman dos derrotas consecutivas en cotejos cerrados ante rivales muy complicados a los que al menos ha logrado hacer frente.

Por lo tanto, considerando todo esto, el poderío en ofensiva de ambos equipos y las falencias defensivas que partido tras partido dan a relucir, puede que este sea un choque de muchas emociones en el que ambos combinados puedan plasmar su jerarquía en el marcador.