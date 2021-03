Pronóstico Liverpool vs Fulham | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los primeros encuentros de esta jornada dominical de Premier League será el que sostendrán Liverpool vs Fulham en el mítico estadio de Anfield. Estadio que ha sido una tortura en los últimos cotejos para los locales, quienes siguen dejando un pésimo rendimiento en este tramo de la temporada.

LIVERPOOL

El Liverpool ya está a 4 unidades de los puestos de Champions league y poco a poco se van cayendo a pedazos en cuanto a rendimiento. Los de Klopp sucumbieron en la última fecha contra el Chelsea en condición de local, lo que significó su quinto cotejo al hilo siendo derrotado en un estadio que hace una temporada era una completa fortaleza para ellos.

Además, el desempeño en ofensiva ha sido bastante pobre para los rojos, quienes no han podido anotar siquiera un gol en 5 de sus 6 cotejos más recientes disputados en la ciudad de Liverpool. Ubicados en la séptima posición de la tabla general, saben que no pueden fallar si no quieren seguir complicándose en su pelea por zonas Europeas.

En cuestión de bajas, Joel Matip, Virgil van Dijk, Joe Gomez y Jordan Henderson no serán elegibles por encontrarse lesionados.

FULHAM

El Fulham sigue a tiro de poder salir de la zona roja ubicado en la décimo octava posición de la tabla general a solo 3 unidades de la salvación. Pese a esto, los blancos no han podido ganar en sus 2 cotejos más recientes, cayendo en la última fecha contra el Tottenham por 0-1, un encuentro en el que lograron incomodar al combinado de Mou.

Los números ante Liverpool no son para nada positivos, de hecho no han podido vencer a los reds en 14 de los últimos 15 enfrentamientos sostenidos en Anfield, recibiendo al menos 2 tantos en los 3 más recientes. La carta de esperanza para los visitantes es que, de manera curiosa, no han caído derrotados en sus últimas 7 salidas de Premier, empatando 6 y ganando 1.

Tom Cairney y Marek Rodák se quedan fuera de este viaje por lesión. Del resto, ninguna novedad en cuanto a bajas se refiere para el combinado blanco.

JUGADORES DESTACADOS

Mohamed Salah ha redondeado buenos números a pesar de la mala temporada de su equipo. El Egipcio que salió algo molesto el últimos partido, ha marcado 17 tantos y aportado 3 asistencias en lo que va de campaña.

Ademola Lookman es uno de los efectivos más interesantes por parte de los visitantes. El jugador de 23 años ha anotado 4 goles y aportado 3 asistencias en 24 partidos, números más que interesantes en un conjunto limitado.

PRONÓSTICO

Quizás este sea el encuentro en el que Liverpool rompa la mala racha que ha encarrilado de manera increíble en Anfield. Sin embargo, no se espera que lo realicen con fuegos artificiales en su juego.

El rendimiento ofensivo de los dueños de casa ha sido muy pobre e incluso demuestran un cansancio tremendo en un tramo de temporada donde el estado físico es una de las cosas más importantes. El Fulham tampoco es que pueda dar muchas respuestas futbolísticas para sacar adelante esta cita. Incluso, se han quedado sin marcar en 8 de las últimas 9 visitas a Liverpool.

Esto aunado al nivel de juego de los locales, hace pensar que tendremos un cotejo con pocas emociones de gol reflejadas en el resultado final.