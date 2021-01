Pronóstico Leverkusen vs Dortmund | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los enfrentamientos estelares en esta jornada 17 de la Bundesliga será el que protagonicen los equipos de Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund, quienes se enfrentarán en el BayArena de Leverkusen.

Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen estaba soñando con alzar el título de Bundesliga hace algunas jornadas, pero ese recuerdo luce bastante lejano actualmente, con el equipo siendo tercero en la clasificación con un récord de 8-5-3 y un total de 29 puntos y si bien aun están en el podio, las cosas no han ido bien recientemente.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El Leverkusen permaneció como el último equipo invicto en la liga hasta la última jornada de 2020 donde cayeron derrotados por el Bayern en un duelo por el primer puesto y desde entonces todo ha ido cuesta abajo, ya que han sido derrotados en par de ocasiones y han empatado en otro compromiso, sumando ya una racha de tres encuentros sin ganar. Seguramente habrán perdido la confianza en si mismos, y deben reponerse rápidamente si quieren mantener su boleto a competencias europeas.

Bajas para el partido

Exequiel Palacios

Paulinho

Santiago Arias

Mitchell Weiser

Alineación probable (4-3-2-1)

PO: Hrádecky, DEF: Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, MED: Wirtz, Amiri, Baumgartlinger, DEL: Diaby, Bailey, Schick.

Borussia Dortmund

El Dortmund tiene el ojo puesto en el Leverkusen y saben que de ganarles el día de hoy lograrían superarlos en la tabla de posiciones ya que están empatados en puntos con ellos con 29 aunque son cuartos, con un récord de 9-2-5. La temporada del Borussia ha sido mucho más inconsistente que la del Leverkusen, pero aun así se las han arreglado para mantenerse entre los primeros lugares.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Vienen de conseguir un sorpresivo empate en casa por 1-1 ante el Mainz, uno de los peores equipos de la división, demostrando a la perfección la temporada actual del Dortmund. Previamente habían ganado por 1-3 en su visita al Leipzig y por 2-0 al recibir al Wolfsburgo, haciendo mucho más extraño ese empate. No obstante, buscarán recomponerse hoy y seguir echando sal en la herida de su rival.

Bajas para el partido

Axel Witsel

Marcel Schmelzer

Thorgan Hazard

Dan-Axel Zagadou

Emre Can

Alineación probable (4-2-3-1)

PO: Bürki, DEF: Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, MED: Delaney, Bellingham, Sancho, Reus, Brandt, DEL: Haaland.

Jugadores destacados

A Patrick Schick no le pesó la titularidad al suplir la baja del delantero titular Lucas Alario. El checo es el autor del último gol del Leverkusen en el BayArena, con ese tanto rescatando un punto contra el Werder Bremen. Tiene un total de 5 goles en la actual campaña de liga.

Erling Braut Haaland anotó dos goles que le dieron la victoria a su equipo en el último partido que disputaron fuera de casa en el triunfo ante el Leipzig. El noruego tiene 12 goles en liga durante la presente campaña y está empatado como el segundo máximo artillero de la Bundesliga.

Pronóstico

El Leverkusen permitió el primer gol del partido en dos de sus tres encuentros posteriores a la debacle ante el Bayern, y en el único donde logró anotar primero no lograría mantener el liderato y acabaría perdiendo. Esta clase de desempeños no eran propios del equipo antes de finales de Diciembre y no sería sorpresa que el Dortmund hiciera leña del árbol caído.

Hay mucho en juego en este choque y el Borussia lo sabe, y cuentan con un buen recuerdo en sus últimos partidos fuera de casa, habiendo ganado tres de los últimos cinco en liga y perdiendo solo en una ocasión (2-1 contra el Unión Berlín).

El último choque entre ambos en este estadio se definiría a favor del Leverkusen, pero en esta ocasión vamos a darle el favoritismo al visitante.