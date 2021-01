Pronóstico Levante vs Eibar | Análisis, pronósticos, cuotas

Levante vs Eibar se enfrentan este domingo por la fecha 18 de la Liga Santander. Un Levante que quiere continuar con su buena racha de resultados en casa, recibe a un Eibar que viene de ganar solo una de sus últimas 5 visitas.

LEVANTE UD

Previo a ganar 2-1 al Portugalete en la Copa del Rey, el Levante perdió su último encuentro de liga, derrota por 2-1 ante el Villarreal en Estadio de la Cerámica. Pero este domingo, jugando en casa el equipo valenciano intentará sumar una nueva victoria, ante un Eibar que le cuesta sumar fuera de casa.

Los números del Levante en casa son bastantes buenos, solo han perdido uno de los 7 partidos que han jugado en el Estadi Ciutat de València, contabilizando los otros 6 como 3 victorias y 3 empates. Ante el Eibar, los de Paco López están invictos jugando en casa, pues en 5 encuentros ligueros tienen 2 victorias y 3 empates, por lo que, este domingo intentarán mantener ese récord positivo.

Hasta 8 bajas presenta el Levante para este partido; Cheick Doukouré por lesión, en el caso de Rober Pier y Rúben Vezo no podrán estar presentes por ser casos positivos de Covid-19. Mickaël Malsa, José Campaña, Nikola Vukcevic, Enis Bardhi y Rubén Rochina son todos jugadores que están en duda y no será sino hasta ultimo momento que se pueda saber si podrán tener o no minutos en este partido.

SD EIBAR

El Eibar volvió a sumar una victoria en La Liga Santander tras 3 encuentros sin ganar; victoria por 2-0 ante el Granada. Cuarto triunfo en lo que va de Liga, y que los sitúa en la duodécima posición del torneo, un puesto por encima de su rival de este domingo, contra el que querrá romper su maleficio de nunca haber ganado al Levante en casa por Liga Santander.

Pese a tener muy pocas victorias, el Eibar se encuentra cómodo en la zona media de la tabla en gran parte, gracias a sus 7 empates, es el tercer equipo que más empata en el torneo, por lo que, una igualdad no sería nada mala para los de José Luis Mendilibar. Aunque, considerando el rival, el Eibar tiene todas las posibilidades de salir a por los 3 puntos.

Cote por una lesión de rodilla y Rober Correa por lesión muscular, son las dos únicas bajas del Eibar para este encuentro; en donde, con casi toda su plantilla intentará hacer frente a un Levante contra el que aún no ganan como visitante, por Liga Santander.

JUGADOR MÁS POWER

El Capitán del Levante José Luis Morales, es uno de los goleadores del equipo en la presente Liga; el veterano de 33 años ya suma 6 goles en lo que va del torneo.

El delantero Kike García ya suma 5 goles con el Eibar en la Liga Santander 20/21, uno de ellos marcado en el empate 1-1 ante el FC Barcelona.

PRONÓSTICO

Partido donde probablemente sea el Levante quien tenga la iniciativa en el juego, tras su derrota ante el Villarreal es seguro que el equipo Valencianista no querrá acumular un segundo encuentro sin sumar las 3 unidades, por lo que, se espera que salga a por todas desde el primer minuto.

El Eibar ha sumado en 4 de sus últimas 5 visitas, 3 de ellas empates, siendo este el peor de los resultados que esperan obtener. Aunque, considerando su historial reciente ante el equipo Granote, este será un partido muy cuesta arriba para los dirigidos por José Luis Mendilibar.