Pronóstico Leicester vs Manchester United | Análisis, cuotas, apuesta

Tremendo partido para abrir la jornada sabatina de Premier League. Leicester vs Manchester United se medirán en el King Power Stadium, un duelo de equipos que se encuentran en el TOP 3 de la tabla y no querrán regalar absolutamente nada para no perder pisada de la primera plaza.

LEICESTER CITY

A pesar de no tener el desempeño más regular, el Leicester nuevamente ha podido escalar posiciones y se ubica en la segunda plaza de la Premier. Los Foxes han podido ganar 3 de sus últimos 5 cotejos y esto le ha devuelto la confianza para tratar de pelear por el campeonato.

Quizás la última victoria haya sido la más inspiradora para el conjunto de Vardy y compañía, quienes volvieron a dar el batacazo en condición de visitante para sacarle los 3 puntos al Tottenham, un rival que hasta no hace mucho estaba en lo más alto del torneo. Es peculiar los números que han tenido esta campaña en casa, ya que no ha sido el mejor de los desempeños, perdiendo 4 duelos y ganando solo 3.

En cuanto a bajas se refiere, Daniel Amartey y Ricardo Pereira estarán descartados para la cita. Mientras que el goleador estrella, Jamie Vardy, está considerando como duda por molestias, pero es muy probable que esté disponible.

MANCHESTER UNITED

El Manchester United ha sido otro de los clubes que ha remontando en rendimiento de manera tremenda. con 7 enfrentamientos invicto en la Premier League, los diablos rojos se ubican en la tercera posición de la tabla general con la oportunidad de colocarse segundos si logran vencer al Leicester en esta jornada.

El historial acompaña a los de Solskjær, quienes tienen de clientes a este rival. De hecho, el United ha sido el adversario contra el que los Foxes ha perdido más cotejos y ha recibido más tantos. No solo esos números respaldan a los de Manchester, sino también el desempeño superlativo que han tenido fuera de casa, ganando los 10 enfrentamientos más recientes en esta condición.

Scott McTominay y Aaron Wan-Bissaka no estuvieron disponible entre semana por el duelo de copa y todavía no queda claro si estarán a las ordenes de su DT para este choque.

JUGADOR MÁS POWER

Jamie Vardy sigue siendo el jugador más peligroso por parte de los zorros. El delantero registra 11 goles y 4 asistencias en 13 encuentros, más participaciones directas en anotaciones que partidos, una verdadera locura.

Bruno Fernandes se ha convertido en el referente de los diablos rojos desde su llegada. Con 9 tantos y 5 asistencias en 13 cotejos, el Portugués es el mejor efectivo con el que puede contar Ole Gunnar Solskjær en su plantilla.

PRONÓSTICO

Tremendo duelo en esta Premier que promete estar cargando de emociones. Es difícil prever un favorito para este choque teniendo en cuenta el buen momento que atraviesa cada conjunto. Sin embargo, los diablos rojos parten como favoritos en los papeles por el historial positivo que poseen ante este equipo y por el brutal rendimiento que han mostrado fuera de casa.

El United ha anotado al menos 3 tantos en sus 6 salidas más recientes en Premier, además de haberse llevado el triunfo en cada una de esas citas. Además, contra el Leicester ha ganado 8 de sus últimos 9 duelos en donde ha manteniendo su arco a 0 en 5 choques.

Por tanto, por la efectividad que han tenido en ataque y por la delantera tremenda que poseen ambos, podemos tener 90 minutos de juego en el que se pueda superar la línea de 2 goles en el resultado final.