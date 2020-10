Pronóstico Leeds vs Wolves| Análisis, cuotas, apuesta

Este lunes 19 de octubre, la Jornada 5 de la Premier League llegará a su fin con este partido de Leeds vs Wolves. Dos equipos que se enfrentarán por primera vez en la primera división desde el 2004.

LEEDS

De la mano de Marcelo ‘el loco’ Bielsa, el Leeds United volvió a la Primer League después de 16 años de ausencia. Y su arranque ha sido más que alentador. Ya que, suman 7 puntos en 4 partidos, producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con una ofensiva que ha demostrado grandes cosas, siendo muy efectiva de cara al arco rival.

Después de perder en su debut, en un emocionante partido contra el Liverpool, que terminó con un marcador de 4-3. ‘The Whites’ se mantuvieron invictos en las últimas 3 jornadas. Y llegan a este encuentro tras empatar 1-1 contra el Manchester City. En un encuentro en el que aunque fueron superados en la primera mitad, lograron recuperarse para la parte complementaria, logrando el empate al minuto 50 por medio de Rodrigo.

Para este partido, Diego Llorente, Pablo Hernandez, Adam Forshaw y Gaetano Berardi serán bajas para el Leeds, sin embargo, no parecen afectar al equipo, ya que, estos jugadores no han sumado muchos minutos en esta temporada. Caso contrario al del defensor, Liam Cooper, quien es el capitán y un titular indiscutido, y que se encuentra en duda.

WOLVES

El Wolverhampton Wanderers llega a este partido en la decimoquinta posición de la clasificación con un total de 6 puntos. Después de derrotar en condición de local al Fulham, con un marcador de 1 tanto contra 0.

En su partido anterior, los Wolves fueron totalmente superior a su rival durante la primera mitad. Sin embargo, tuvieron que esperar al segundo tiempo para hacerse presente en el marcador. Gracias a un gol del joven de 20 años, Pedro Neto, al minuto 50 de juego. Y aunque seguirían atacando, no lograrían volver agitar las redes nuevamente.

Jonny y Fernando Marçal serán bajas para el Wolves, tal y como lo ha sido durante las ultimas 3 jornadas.

JUGADOR MÁS POWER

Patrick Bamford quien fue clave en el ascenso del Leeds en la campaña pasada, aportando 16 goles. Ya suma 3 tantos y 1 asistencia en 4 partidos disputados en la presente temporada.

Raúl Jiménez sigue dando de que hablar en Inglaterra. Ya que, el mexicano de 29 años continúa siendo el referente en ataque de los Wolves, marcando 2 de los 4 goles de su equipo en esta temporada.

PRÓNOSTICO

El Leeds ha sido una maquina de atacar en este inicio de temporada, y sus 9 goles en 4 partidos lo demuestran. Sin embargo, necesitan mejorar en defensa si es que quieren pasar días más tranquilo. Y hoy tendrán una dura prueba en ese sentido, ante un equipo como el Wolves que ha marcado pocos goles, pero que tiene a un Raúl Jiménez en un gran estado de forma.

En este partido, es difícil pensar que el Leeds no verá puerta, ya que, no tienen bajas en ofensiva y serán locales. Pero lo mismo sucede con el Wolves, un equipo que aunque no es igual de ofensivo, si es capaz de aprovechar las falencias en defensa de un Leeds que podría no contar con su líder en defensa.