Pronóstico Leeds vs Arsenal | Análisis, cuotas, apuesta

Domingo lleno de fútbol en la Premier League y uno de los duelos más interesantes serán el que sostendrán Leeds vs Arsenal. Partido importante para el equipo dueño de casa, que buscará una victoria que lo ayude a retomar la confianza después de cosechar malos resultados en las últimas jornadas.

LEEDS

Después de haber iniciado con duelos increíbles en la Premier League, el Leeds ha caído en un bache típico de los conjuntos recién ascendidos. Bache que ya lo marginó a la décimo quinta posición de la tabla, con 10 unidades sumadas de 24 posibles. Los blancos llevan 2 derrotas al hilo, ambas por goleada ante Leicester y Crystal Palace. Esta última quizás ha sido la más sorprendente de todas, considerando que los Águilas pasaban por un mal momento en la competición.

Además de eso, los de Bielsa solo han ganado 1 de sus últimos 5 cotejos, una situación a la que tendrán que dar vuelta si no quieren volver el descenso un problema serio en la temporada. Mucho se ha dicho desde el inicio que, si no mejoran en el aspecto defensivo, no podrán tener continuidad positiva en un torneo como la Premier.

En cuanto a bajas se refiere, Gaetano Berardi, Diego Llorente y Pablo Hernández estarán descartados de la convocatoria por lesión.

ARSENAL

El Arsenal tampoco está pasando por buen momento en el torneo y actualmente se ubica en la décimo segunda posición con 12 unidades de 24 posibles. Los Gunners han perdido 3 de los últimos 4 partidos disputados. El último de ellos, en casa frente al Aston Villa con marcador final de 0-3, resultado sorprendente pero, si se analiza lo ocurrido en el campo, entendible.

Los de Arteta solo han podido anotar un gol en estos últimos 4 enfrentamientos de Premier, anotación que por cierto llegó desde la vía del penal y no por elaboración de jugada, lo que está marcando una tendencia negativa en la generación de peligro por parte de la delantera. La idea es volver a las riendas del triunfo enfrentando a un Leeds ante el cual les ha ido muy bien en el pasado reciente. De hecho, los de Londres han ganado los últimos 4 duelos ante los blancos tomando en cuenta todas las competiciones.

Mohamed Elneny y Sead Kolasinac dieron positivo por Covid-19 y tendrán que estar aislados de la plantilla. Junto a ellos, se une Thomas Partey, descartado para el encuentro por una lesión en el muslo.

JUGADOR MÁS POWER

Patrick Bamford es la principal arma de ataque por parte del equipo de Marcelo Bielsa. Actualmente registra 7 goles y 2 asistencias en 8 encuentros de Premier, números tremendos.

Pierre-Emerick Aubameyang solo ha podido anotar 2 goles y aportado 1 asistencia en 8 partidos de liga Inglesa con el Arsenal. Dato que explica un poco la escasez ofensiva del equipo. Sin embargo, Aubameyang siempre será uno de los efectivos más peligrosos por parte de los Gunners.

PRONÓSTICO

Ambos equipos llegan en un mal momento con un desempeño deplorable en los últimos encuentros. Sin embargo, el buen historial que tiene el Arsenal ante el Leeds hace que los Gunners lleguen como favoritos para llevarse el triunfo.

El conjunto de Marcelo Bielsa no ha podido encontrar las respuestas ofensivas que los hizo obtener buenos resultados en las primeras jornadas. Además, siguen teniendo muchas limitaciones en la línea defensiva, algo fundamental en la Premier League teniendo en cuenta que te enfrentas a conjuntos muy ofensivos.

Sin embargo, en casa, no dejan de ser una piedra incómoda en el zapato de cualquier rival que le toque visitar este campo. Reflejo de eso es el partido ante el Manchester City hace algunas semanas, donde complicaron seriamente a los de Pep. Por tanto, frente a un combinado de Arteta que tiene muchas dudas en el funcionamiento, hace pensar que los locales podrán obtener algún punto de este cotejo.