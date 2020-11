Pronóstico Krasnodar vs Sevilla | Análisis, cuotas, apuesta

La cuarta jornada de la Champions League comienza a disputarse el día martes y uno de los partidos que abrirá el telón será el presente Krasnodar vs Sevilla el cual se disputará en el Krasnodar Stadium de Krasnodar, Rusia.

Krasnodar

El equipo ruso no ha tenido un buen debut en este torneo y se encuentra como tercero en el Grupo E con un récord de 0-1-2 con tan solo un punto. Ya estando a seis puntos de distancia con respecto a los dos primeros equipos en el grupo, el elenco de Krasnodar deberá luchar por conseguir el boleto a la Europa League que otorga la tercera plaza del grupo, lugar donde están actualmente solo por tener mejor diferencia de goles que el Stade Rennes.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El último compromiso del club en Champions fue precisamente visitando al Sevilla, donde salieron derrotados por 3-2 pese a anotar los dos primeros goles del partido. Algo preocupante para el Krasnodar es que han permitido un total de siete goles ante los dos rivales a vencer en el grupo (Chelsea y Sevilla) y que solo han podido mantener su portería imbatida en uno de sus últimos diez partidos oficiales.

Bajas para el partido

Dmitriy Stotskiy

Alineación probable (4-2-3-1)

PO: Safonov, DEF: Ramírez Martynovich, Kaio, Chernov, MED: Vilhena, Gazinskiy, Olsson, Utkin, Cabella, DEL: Berg.

Sevilla

El conjunto andaluz podría asegurar su participación en la ronda eliminatoria de la Champions League si obtiene una victoria el día de hoy, aunque un empate también podría llegar a ser suficiente si los resultados se combinan a su favor. Actualmente se encuentran en la segunda plaza del Grupo E con un récord de 2-1-0, empatados con el Chelsea con 7 puntos pero con una diferencia de goles peor que la del cuadro londinense.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

El camino tampoco ha sido fácil para el Sevilla ya que sus dos victorias en esta edición de la Champions han sido por solo un gol de diferencia y una fue remontando un marcador adverso. Además, la historia reciente no los favorece ya que no han podido ganar ninguno de los cuatro partidos que han jugado en condición de visitante en esta temporada, empatando dos y perdiendo dos más.

Bajas para el partido

Yassine Bounou

Carlos Fernández

Jesús Navas

Alineación probable (4-3-3)

PO: Vaclik, DEF: Escudero, Koundé, Carlos, Acuña, MED: Fernando, Gudelj, Rakitic, DEL: Ocampos, Haddadi, De Jong.

Jugador más power

Remy Cabella anotó durante el fin de semana en la victoria de su equipo por 1-0 ante el Tambov. El francés aún no ha visto minuto en Champions en esta temporada, pero se espera que le den una oportunidad el día de hoy.

Ivan Rakitic anotó el gol que comenzó la remontada del Sevilla en su último enfrentamiento ante el Krasnodar. El croata vio acción durante el fin de semana ante el Celta y repartió una asistencia, además de que fue el tercer jugador que más pases dio en el partido.

Pronóstico

Uno de los motivos por los cuales el Sevilla no logra ganar en condición de visitante es porque no logra mantener la ventaja. En los dos partidos fuera de casa donde anotaron fueron quienes abrieron el marcador pero no pudieron mantener el liderato ante sus rivales.

El equipo ruso ya demostró que puede hacerle daño al equipo andaluz y seguramente saldrá a jugar este partido con la confianza de que pueden llevarse los tres puntos y más jugando como local. Solo se han quedado sin anotar uno de sus últimos nueve choques en casa en todas las competiciones.

Creemos que este enfrentamiento puede estar lleno de goles. La victoria del Krasnodar ante el Tambov durante el fin de semana puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos con tres o más goles totales pero es probable que pueda retomarse el día de hoy.