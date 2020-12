Pronóstico Knicks vs Cavaliers | Análisis, cuotas, apuesta

Este lunes, la NBA nos trae una jornada llena de partidos, siendo este Knicks vs Cavaliers uno de los encuentros más interesantes. Entre dos equipos que vienen de obtener resultados impresionantes.

NEW YORK KNICKS

A pesar de comenzar la temporada con dos presentaciones mediocres, donde registraron derrotas con diferencia de doble digito. Los New York Knicks entran a este encuentro con la moral por todo lo alto, ya que, hicieron respetar su casa ante los Milwaukee Bucks, obteniendo una victoria que muy pocos esperaban.

Todo estaba en su contra, pero los Knicks demostraron su orgullo y se alzaron sobre los Bucks con un marcador de 130-110. En un partido donde Julius Randle y Elfrid Payton tuvieron una de sus mejores noches, aportando 29 y 27 puntos respectivamente, con el primero registrando un Doble-Doble tras tomar 14 rebotes. Mientras que, por la visita, Giannis Antetokounmpo, sumó un tercer Doble-Doble consecutivo con 27 puntos y 13 rebotes.

Mientras que, Alex Burks se encuentra en duda para este partido, Omari Spellman, Immanuel Quickley, Austin Rivers y Dennis Smith Jr., son bajas confirmadas por parte de los Knicks.

CLEVELAND CAVALIERS

Los Cleveland Cavaliers fueron una de las principales sorpresas durante la primera semana de competición. Logrando victorias en sus primeros 3 partidos, y dejando una muy buena cara, contra Charlotte Hornets, Detroit Pistons y los Philadlephia 76ers hace un par de días. Y hoy buscarán mantenerse en esa línea ante un equipo que en el papel es más accesible que los anteriormente mencionados.

Los Cavaliers aprovecharon la ausencia de Joel Embiid en los 76ers para propinarle a estos una paliza de 118-94, algo impresionante tomando en cuenta que habían jugado dos tiempos extras en la noche anterior. Sin embargo, el cansancio no fue impedimento para un Andre Drummond que guío nuevamente al equipo con 23 puntos, 3 asistencias y 14 rebotes, sumando de esta manera un tercer Doble-Doble consecutivo.

Para este encuentro, Kevin Love, Matthew Dellavedova, Isaac Okoro, Kevin Porter Jr. y Dylan Windler serán las bajas para los Cavaliers.

JUGADOR MÁS POWER

Julius Randle ha sido el jugador más consistente en estas primera de cambio para los Knicks. Registrando más de 20 puntos y 7 rebotes en sus últimas dos presentaciones.

El inicio de temporada de Andre Drummond ha sido impresionante. Ya que, el Pivot de 27 años, ha sumado tres Doble-Dobles consecutivos, y ha aportado al menos 23 puntos y 14 rebotes en sus ultimaos 2 partidos.

PRONÓSTICO

Si bien los New York Knicks vienen de una gran presentación ante uno de los mejores equipos de la liga, no hay que olvidar que fueron decepcionantes ante los Pacers y 76ers, especialmente en defensa. Aspecto el cual podrá explotar unos Cleveland Cavaliers, que con un Drummond inspirado, han sido excelentes en ataque, promediando un total de 122.3 puntos en sus primeros 3 partidos. Además, los Knicks serán visitantes en esta oportunidad, condición en la que no se han sentido cómodos en las ultimas temporadas.

Por lo tanto, mi recomendación en esta oportunidad es confiar en que los Cleveland Cavaliers mantendrán su buen momento y se llevarán una victoria con una diferencia de al menos 3 puntos.

Recomendación: Cleveland Cavaliers, Hándicap Asiático -2.5. Cuota: 1.76.

