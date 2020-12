Pronóstico Juventus vs Torino | Análisis, cuotas, apuesta

El Derby della Mole se disputará este día sábado en la Serie A cuando Juventus vs Torino se vean las caras en el Juventus Stadium. Duelo cargado de condimentos históricos, en el que ambos equipos necesitan sumar urgentemente para mejorar su posición en la tabla.

JUVENTUS

La Juventus sigue dejándose puntos en el camino hacia el Scudetto y tras 9 jornadas disputadas los de Turín han empatado en 5 ocasiones. De esta manera, se ubican en la cuarta posición a 6 puntos del líder, un puesto impensado al inicio de temporada si se tiene en cuenta la hegemonía que ha establecido este club en Italia.

Pese a ello, todavía queda mucho recorrido por delante y ahora tendrá la oportunidad de volver a la senda de la victoria frente al rival de la ciudad, al cual le ha podido sacar buenos resultados en el pasado reciente, sobre todo jugando en condición de local. Y es que los negri-blancos se han llevado el triunfo en 9 de los últimos 11 partidos disputados contra el Torino tomando en cuenta todas las competiciones.

Álvaro Morata se quedará fuera de este encuentro por la roja vista en el empate del pasado fin de semana, una baja sensible en la delantera que tendrá que ser suplida por Dybala, quien no está pasando por su mejor momento. Mientras, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini y Merih demiral se quedan fuera por lesión.

TORINO

El Torino sigue preocupando a todos sus aficionados ubicando en la décimo octava posición de la tabla y peleando por salir de la zona de descenso. El otro equipo de Turín apenas ha conseguido una victoria en el campeonato, un dato que no va muy acorde con la propuesta de juego que han mostrado, ya que no se puede decir que no logran competir. El Toro ha dado batalla en la mayoría de sus cotejos, pero no ha sabido mantener los resultados, obsequiando muchas facilidades en defensa.

De hecho, actualmente son el conjunto que más goles ha recibido en la Serie A (22) pero también han podido marcar al menos 2 tantos en 7 de los 8 encuentros más recientes, una muestra de las diferencias de calidad que existe entre el ataque y la defensa.

En cuanto a bajas se refiere, Daniele Baselli, Mergim Vojvoda y Sasa Lukic serán los jugadores marginados para la cita por problemas físicos.

JUGADOR MÁS POWER

Cristiano Ronaldo como nos tiene acostumbrados está teniendo una tremenda temporada goleadora con la Juventus. El Luso ha marcado 8 goles en 5 partidos y fue extrañado en la última fecha donde Andrea Pirlo decidió darle descanso.

Solo hay que mirar los números de Andrea Belotti para saber que el ataque del Toro no está dejando a deber. El Delantero de 26 años registra 7 goles y 2 asistencias en apenas 2 jornadas de competición.

PRONÓSTICO

La Juventus necesita empezar a sumar de a 3 si realmente quiere pelear por el título esta temporada. La Vecchia Signora sigue en busca de su mejor versión y esta puede ser la oportunidad perfecta para dejar una buena imagen, enfrentando al rival de la ciudad el cual no está pasando por su mejor momento.

El Torino ha pagado de generoso regalando prácticamente los partidos en donde se ha encontrado en ventaja. El no poder mantener la concentración los 90 minutos de juego está penalizando a los toros, quienes están urgidos por salir de zona de descenso.

Por las notables falencias defensivas de la visita y por la propuesta de juego del equpo de Cristiano Ronaldo, este seguramente será un enfrentamiento con varias emociones en los arcos plasmadas en el marcador final.