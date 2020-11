Pronóstico Jets vs Chargers | Análisis, cuotas, apuesta

Los New York Jets y Los Ángeles Chargers se verán las caras en la tarde del día domingo en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un partido correspondiente a la Semana 11 de la NFL.

New York Jets

Este es otro año para olvidar para los aficionados de un equipo que no logra destacar desde hace varias temporadas. Los Jets son el único equipo en toda la liga que aún lo logra ganar un partido, y por ende se encuentran como últimos en la división este de la Conferencia Americana con un récord muy pobre de 0-9-0.

En la Semana 10 estuvieron muy cerca de llevarse la victoria al perder por un marcador de apenas 30-27 ante los New England Patriots, siendo este el encuentro más parejo que han disputado hasta la fecha. Del resto, normalmente reciben palizas, perdiendo por diez o más puntos de diferencia en seis de los ocho partidos restantes.

Estadísticas a considerar

No se sabe que es peor en este equipo, si su defensa o su ataque. Probablemente este honor se lo lleve su pésima ofensiva, que se encuentra como última en promedio de: yardas totales (288.2), yardas por aire (167.1), puntos por partido (13.4) y porcentaje de conversión en terceras oportunidades (31.0%).

Los Ángeles Chargers

La temporada de los Chargers no ha sido mucho mejor si nos guiamos estrictamente por los números. El equipo de Los Ángeles es último en su división al igual que su rival de hoy, solo que ellos si han ganado en esta temporada y mantienen un récord de 2-7-0, que si bien no es impresionante, es mucho más honroso.

Otro punto importante es que debemos resaltar es que ninguno de los partidos que los Chargers han perdido en esta actual campaña de NFL han acabo con una diferencia mayor a una posesión, algo de destacar ya que si bien no logran llevarse la victoria son un completo incordio para sus rivales y se caracterizan por dar batalla hasta el final.

Estadísticas a considerar

Gran parte de este éxito disfrazado en fracaso por su récord recae en el apartado ofensivo del conjunto, ya que poseen una de las diez mejores unidades de toda la liga en lo que respecta al ataque.

Los Chargers son quintos en yardas totales recorridas en promedio, con 414.3, séptimos en yardas aéreas por partido con promedio de 272.1 y novenos en promedio de yardas terrestres con 131.6. Además, convierten el 45.0% de sus terceras oportunidades, octavo mejor registro en la NFL.

Jugador más p ower

El quarterback veterano Joe Flacco ha hecho en un solo partido más que Sam Darnold (quarterback titular) en toda la temporada. Flacco lanzó tres pases para touchdown en su última aparición ante New England, lo que es la misma cantidad que Darnold ha conseguido seis partidos donde vio acción.

Pese a su juventud, Justin Herbert está teniendo una magnífica temporada con el equipo de Los Angeles. El quarterback de solo 22 años de edad ha dado 19 pases para touchdown, octavo mejor registro para cualquier quarterback en la liga, además de que ha dado al menos un pase para touchdown en todos los partidos que ha jugado.

Pronóstico

¿Será posible que nos estemos acercando a la primera victoria para los Jets? El equipo mostró una mejor versión en su última aparición ante los Patriots y parece ser que Flacco le está ofreciendo a este elenco de New York muchas más opciones de ataque de las que ofrecía su quarterback titular.

Creemos que los Jets no perderán por mucha diferencia el día de hoy, ya que las casas de apuestas han colocado una diferencia muy amplia entre ambos equipos que no pensamos que exista .Los Chargers son un buen equipo, más de lo que aparentan, pero como mencionamos previamente todos sus partidos resultan parejos y es probable que el equipo de New York pueda mantener el ritmo hoy para no perder por doble dígito como de costumbre.