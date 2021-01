Pronóstico Jazz vs Knicks | Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche, los Utah Jazz intentarán enderezar su camino después de una decepcionante derrota cuando visiten a unos New York Knicks, que han sorprendido a muchos en este inicio de temporada.

UTAH JAZZ

Se espera que los Utah Jazz sea uno de los equipos que peleen por el titulo en esta temporada. Sin embargo, han tenido un arranque un tanto inconsistente, llegando a este partido con un record de 4-3, y después de caer contra unos mermados Brooklyn Nets en la noche de ayer. Por lo que, buscarán una victoria que les de animo para afrontar el resto de su largo viaje de 6 partidos fuera de casa.

El Jazz había derrotado a Los Angeles Clippers hace un par de días con una impresionante actuación de su defensa. Pero no lograron repetir el resultado en su visita a los Nets, quienes no contaron con Kevin Durant, pero que tuvieron la guía de Kyrie Irving, quien registró 29 puntos y 5 asistencias, mientras que, Caris LeVert, aportó 24 puntos desde la banca. Haciendo que la actuación de 31 puntos de Donovan Mitchell no sirviera para evitar la derrota de su equipo por un marcador de 96-130.

Juwan Morgan será nuevamente la única baja por parte de Utah Jazz en este encuentro, por lo que, tendrán todo a su disposición para recuperarse.

NEW YORK KNICKS

Después de iniciar la temporada con dos terribles presentaciones, los New York Knicks, parecen haber encontrado la formula para redireccionar su camino, ganando 4 de sus últimos 5 partidos y dejando un gran sabor de boca en sus fanáticos. Especialmente en defensa, donde se presentan como uno de los mejores de la liga con un promedio de 105.1 puntos permitidos por encuentro, lo cual ha hecho pasar un poco por debajo de la mesa lo terrible que han sido en ofensiva, promediando 103.3 puntos por partido.

Los Knicks vienen de una gran presentación en su visita a los Atlanta Hawks, quienes a pesar de tener una de las mejores ofensivas de la NBA, solo lograron anotar 108 puntos, algo que habla la efectividad defensiva del equipo neoyorquino. Los cuales gozaron de una gran presentación de Julius Randle y RJ Barret, quienes registraron Doble-Dobles.

Para este encuentro, Omari Spellman, Obbi Toppin, Dennis Smith Jr., Alec Burks y Frank Ntilikina, serán bajas para los Knicks, mientras que, Reggie Bullock y Nerlens Noel se encuentran en duda debido a molestias físicas.

JUGADOR MÁS POWER

Donovan Mitchell, ha sido el más consistente en ataque del Jazz en esta temporada. Promediando 21.7 puntos y 5.1 asistencias por partido.

Los 28 puntos, 9 asistencias y 17 rebotes de Julius Randle en su ultimo partido, dejó más que claro quienes es el mejor jugador de los Knicks, ya que, este lidera al equipo en todos esos departamentos. Y en sus últimos 5 partidos ha registrado 4 Doble-Dobles y 1 Triple-Doble.

PRONÓSTICO

Si bien Utah Jazz fue terrible en defensa en su anterior partido, ese no ha sido un gran problemas para ellos en esta temporada. Y hoy podrán demostrarlo, ante un equipo como los New York Knicks, que son uno de los peores en la NBA en cuando a ofensiva se refiere. Sin embargo, la poca producción ofensiva que tuvieron ante los Nets si es preocupante, ya que, estos no son un equipo que se especialicen en defensa, lo cual si es el caso de los Knicks. Por lo que, será interesante observar que cambios realizarán en este encuentro para mejorar su desempeño ofensivo.

No obstante, dudo que sean lo suficientemente productivos como para superar a una solida defensa de los Knicks. Por lo que, espero que este sea un partido equilibrado y con pocos puntos en el marcador.

Recomendación: Menos de 215.5 puntos. Cuota: 1.70.

