Pronóstico Italia vs Polonia | Análisis, cuotas, apuesta

Italia vs Polonia, partido que corresponde al Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. Y el cual será fundamental en la lucha por el cupo para los playoffs.

ITALIA

La selección de Italia llega a este partido en el segundo lugar de la clasificación, con 6 puntos, ya que, aunque no han perdido, han empatado 3 de sus 4 encuentros en esta Nations League. Algo que ha comprometido un poco su pase a la siguiente ronda.

Durante la jornada anterior, Italia, nuevamente no pudo llevarse los 3 puntos en casa, al empatar con Países Bajos. En un partido donde lograron adelantarse en el marcador con un gol de Lorenzo Pellegrini al minuto 16, pero no pudieron mantener la ventaja por mucho tiempo, ya que, Donny van de Beek, le dio el empate a la visita solo 9 minutos después. Y aunque la primera mitad terminó con ataques de ambos equipo, no fue así en la parte complementaria, con ambos equipos bajando un poco más el ritmo, haciendo del 1-1 el resultado final.

‘La Nazionale’ está a solo 1 punto de Polonia, quien ocupa el primer lugar, por lo que, saben que una victoria aquí los pondría en una gran posición, ya que, serían los primeros del grupo, y solo les faltaría enfrentar a Bosnia-Herzegovina, el “rival más débil” del grupo.

POLONIA

Polonia ha sido una de las sorpresas más agradables en esta Fase de Grupos de la Nations League. Ya que, son los líderes del Grupo 1 sobre equipos como Italia y Países Bajos, y no han perdido en sus últimos 3 partidos

El equipo de Robert Lewandowski, ha aprovechado sus enfrentamientos contra Bosnia-Herzegovina para hacerse con la cima del grupo. Dado que, 6 de sus 7 puntos han sido cosechados contra ellos. Así que, hoy, tendrán la dura misión de superar en condición de visitante a uno de los favoritos, Italia, y demostrar que su buen momento no es casualidad. Además, llegan a este partido con la confianza por todo lo alto, tras sumar su cuarta victoria en 5 partidos al derrotar a Ucrania hace 4 días.

Al igual que Paises Bajos e Italia, el equipo polaco ha permitido solo 2 goles en esta Nations League. Sin embargo, se han visto mucho mejor en ofensiva, siendo los más goleadores del grupo, con 5 tantos.

JUGADOR MÁS POWER

Nicolo Barella, quien está viviendo una buen temporada en el Inter de Milan. Ha sido uno de los más determinantes en el ataque de Italia, participando en 2 de los 3 goles de su equipo, con 2 gol y 1 asistencia.

Como ha sido costumbre durante los últimos años, Robert Lewandowski, ha sido el capitán y líder ofensivo de Polonia en este torneo. Marcando 2 goles y repartiendo 1 asistencia. Además, está viviendo un gran momento en el Bayern Munich.

PRONÓSTICO

Este será un partido de suma importancia para ambos elencos, en especial para Italia, quien sabe que si no suma de a 3, podría prácticamente olvidarse de los playoffs. Por lo que, creo que saldrá a imponer su ritmo de juego desde el principio. Sin embargo, no les será para nada fácil contra una Polonia que ofensivamente ha hecho las cosas bien, y que en defensa ha demostrado estar al nivel de las mejores selecciones del mundo.

Por otro lado, aunque los polacos vienen anotando muchos goles, sus 5 tantos en esta fase de grupos llegaron contra Bosnia-Herzegovina. Así que, hoy, contra un equipo que históricamente tiene una buena defensa, tendrán que emplearse a fondo.

Los últimos 3 enfrentamientos entre estos equipos han tenido 2 goles o menos, incluyendo un 0-0 en su primer encuentro en esta edición de la Nations League. Por lo tanto, la mejor opción en este partido, es esperar que esa tendencia continúe, y ver un partido parejo y con menos de 2.5 goles.

Recomendación: Menos de 2.5 goles. Cuota: 1.70.

