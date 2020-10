Pronóstico Istanbul BB vs PSG | Análisis, cuotas, apuesta

Istanbul BB vs PSG será uno de los encuentros correspondientes este día miércoles cargado de UEFA Champions League. Partido importantísimo para uno de los finalistas de esta competición la pasada temporada, quienes sorprendentemente cayeron en la primera jornada a manos de un Manchester United que dio el batacazo en Francia.

ISTANBUL BB

El Istanbul BB estrenará su localía en la UEFA Champions League y lo hará ante uno de los rivales mas complicados que le pudo haber tocado. Los Turcos jamás se han enfrentando a un conjunto Francés en competición Europea y tendrán que verse las caras ante el subcampeón tras haber caído por 2-0 en la primera fecha, un partido donde a los primeros 20 minutos de juego ya caían 2-0, lo que invitaba a pensar que serían goleados por el Leipzig.

Sin embargo, todo concluyó con ese mismo resultado plasmado en el marcador, resultado que le complica las cosas en un grupo donde seguramente finalizará en la última posición tomando en cuenta los rivales con lo que lo comparte. Los números en condición de local en otros torneos Europeos son positivos, ganando tres de los últimos 4 partidos, dato alentador que, combinado a que golearon el fin de semana en la liga local, hará que lleguen con confianza para hacerle frente a un PSG cargado de estrellas.

En cuanto a bajas se refiere, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu y Hasan Ali Kaldirim estarán descartados para el encuentro por lesión.

PSG

El PSG decepcionó bastante en el encuentro de inauguración frente al Manchester United. Los Parisinos cayeron con marcador final de 1-2. En un encuentro donde el único gol que lograron plasmar en el resultado, fue en propia puerta, inentendible considerando la ofensiva tremenda con la que cuenta este equipo. En esta oportunidad enfrentarán a un combinado Turco, nacionalidad frente a la que no pierden desde el año 2000 cuando el Galatasaray se impuso en Francia 0-1, de allí en adelante, 4 victorias y un empate ante conjuntos de este País.

El fin de semana volvieron a las sendas de la victoria, aprovechando la hegemonía que mantienen en el campeonato nacional de liga Francesa, donde se impusieron con marcador de 4-0 ante el Dijon, victoria para recuperar confianza y ubicarse en la primera posición del campeonato por primera vez desde el inicio de la temporada 20/21.

La lista de lesionados siguen siendo algo extensa con efectivos importantes para Thomas Tuchel: Juan Bernat, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Marco Verratti se perderán el viaje a Estambul, bajas sensibles en la delantera y en el centro del campo.

JUGADOR MÁS POWER

Edin Visca registra 3 goles y una asistencia en la Superliga Turca con el Istanbul BB. El extremo de 30 años de edad es una de las máximas armas de peligro de los locales y buscará penetrar a una defensa Parisina que muchas veces concede facilidades.

Kylian Mbappé ha marcado 6 goles y aportado 4 asistencias al PSG por Ligue 1 esta temporada. Como siempre, un jugador que parece todavía no alcanzar su techo y que posiblemente marque una época en el fútbol de máximo nivel.

PRONÓSTICO

Tras la caída frente a los diablos rojos, el PSG no se puede permitir otro descalabro en una competición tan importante como esta. Los de Francia viajarán con toda la intención de sumar 3 puntos, labor que se torna sencilla en los papeles si se tiene cuenta que su rival ha perdido los últimos 3 cotejos de Champions League. Además, no ha podido hacerse presente en el marcador en estos partidos, con una plantilla que seguramente no tiene la suficiente calidad para enfrentarte a equipos de esta talla.

Por lo tanto, es muy probable que Neymar, Mbappé y compañía, vuelvan a París con un triunfo bajo el brazo, triunfo importante para pensar en la clasificación a la siguiente ronda.