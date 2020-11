Pronóstico Granada vs Omonia | Análisis, pronósticos, cuotas

Granada vs Omonia se enfrentan este jueves por la cuarta fecha de la UEFA Europa League en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Un Granada que tras dos partidos sin ganar, quiere redimirse ante un Omonia que ocupa el último puesto del Grupo E.

GRANADA CF

El Granada llega a este encuentro enlazando dos partidos con derrota, ambas por la Liga Santander, siendo su último triunfo precisamente ante el Omonia la fecha pasada de la Europa League. Este jueves el equipo español quiere hacer valer sus buenos números en casa para llevarse una victoria que los siga manteniendo como primeros del grupo.

Con 7 puntos en 3 partidos jugados, el Granada se mantiene a la cabeza de este Grupo E, habiendo ganado sus 2 encuentros a domicilio y empatado el único partido como local que hasta ahora ha jugado en el torneo. Si nos vamos a los últimos 7 partido del Granada en su estadio, los españoles solo tienen 1 derrota en ese período, 4 victorias y solo 2 empates, por lo que son un equipo bastante sólido en casa, algo que querrán ratificar este jueves.

Algo que podría complicar a los locales para este encuentro, es el número de bajas que presentan, el cual asciende a 6 jugadores, que no podrán ser opción; de entre los más importantes podemos nombrar a Angel Montoro, Kenedy y Yan Brice, todos bajas por lesión. Ramon Azeez pese a sufrir una lesión en el muslo no se le descarta, por lo que posiblemente pueda llegar a tener minutos.

AC OMONIA

El Omonia perdió la pasada fecha de la Europa League por 2-0 jugando como local ante el Granada, equipo al que estará visitando este jueves. Habiendo sumado solo un punto en este Grupo E ante el PAOK, el Omonia visita España con la esperanza de lograr al menos un empate que les permita termina su actuación en este torneo de una forma algo decorosa, si bien aun no están eliminados, se hace muy complicado que logren remontar su situación en el grupo.

En 3 partidos jugados, el Omonia acumula 2 derrotas y el mencionado empate contra el PAOK como visitante, única condición en la que ha sumado puntos en el campeonato. Así y todo, el andar del equipo chipriota en sus últimas visitas no ha sido el mejor, han ganado solo un partido de los últimos 5 en todas las competencias, siendo los otros 3 derrotas y el empate ante el PAOK, por lo que no será nada sencillo para los dirigidos por Henning Berg salir airosos del Estadio Nuevo Los Cármenes.

Sin bajas por lesión, el Omonia solo presenta una ausencia para este partido; y es la del Eslovaco Michal Duris por ver la doble amarilla y roja, en el partido pasado jugado en Chipre ante su rival de este jueves.

JUGADOR MÁS POWER

El venezolano Yangel Herrera es uno de los goleadores del Granada en la presente temporada, el Centrocampista de 22 años lleva 6 goles en 18 partidos jugados.

Eric Bautheac es el jugador que más goles ha anotado para el Omonia en la presente temporada, el experimentado francés de 33 años tiene 5 goles en 16 encuentros disputados.

PRONÓSTICO

Sin ningún enfrentamiento previo entre ambos, todo pinta para que el Granada se haga con los 3 puntos. Así y todo, no se puede subestimar al Omonia, que si bien no están en su mejor momento, el fútbol es tan impredecible que nada impide que el equipo Chipriota sorprenda al Granada y les arrebate el triunfo, o en todo caso les saquen un empate, resultado que no sería nada malo para la visita.