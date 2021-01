Pronóstico Granada vs Celta de Vigo | Análisis, pronósticos, cuotas

Granada vs Celta de Vigo se enfrentan en el Estadio Nuevo Los Cármenes por la Fecha 21 de la Liga Santander. Un Granada que viene de golear en la Copa del Rey; recibe a un Celta de Vigo que no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros en el torneo.

GRANADA

El Granada viene de propinar una goleada de 6-0 al Navalcarnero por la Copa del Rey. Sin embargo, por liga han puntuado solo en 2 de sus últimos 5 partidos, una victoria, un empate y tres derrotas, es la forma reciente del equipo dirigido por Diego Martínez Penas, que este domingo intentará sumar las 3 unidades; ante un rival que no pasa su mejor momento.

Los Nazaríes ocupan el séptimo pues de la clasificación, con 8 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 20 encuentros disputados, el Granada suma 28 unidades que lo hacen merecedor su lugar en la tabla. Son el tercer mejor local de la liga, pues de los puntos que tienen, 20 los consiguieron jugando en casa, por lo que sus probabilidades de llevarse la victoria son altas, más todavía, ante un Celta de Vigo tan endeble como el de los los últimos encuentros.

Confirmadas, 3 son las bajas que presenta el Granada para este encuentro; Yan Eteki por sanción (Tarjeta roja); mientras que Maxime Gonalons y Neyder Lozano estarán ausentes por lesión. Por otro lado, Quini y Luis Luis Suárez son duda para este partido.

CELTA DE VIGO

El Celta de Vigo empató ante el Eibar 1-1 en la última fecha de la Liga Santander, vuelven a sumar, previas 4 derrotas consecutivas. Momento delicado el que atraviesa el equipo vigués, que este domingo hará lo propio por conseguir su séptima victoria en el torneo.

Ocupando la undécima posición de la liga, el Celta está tiendo una temporada llena de muchas irregularidades. Sus 10 partidos más recientes podemos dividirlos en dos; 4 victorias y 1 empates en los primeros 5 encuentros; contra las 4 derrotas y 1 igualdad en los últimos 5. Un contraste muy evidente el que presenta el Celta de Vigo, para lo cual intentarán cambiar su sistema y volver a sumar una victoria que les permita alejarse de la zona baja. Si bien, no se encuentran cerca del descenso, la temporada pasada ya tuvieron complicaciones para permanecer en primera, algo que no quieren repetir en esta edición del torneo.

David Juncà y Sergio Álvarez son las dos únicas bajas del Celta por lesión; Denis Suárez también estará ausente, pero por haber sido positivo para Covid-19.

JUGADOR MAS POWER

Roberto Soldado lleva 4 goles en 17 encuentros de liga disputados; el experimentado delantero español también ha marcado por Copa (4 goles) y por UEFA Europa League (1 gol).

Iago Aspas continua siendo la carta de esperanza del Celta esta temporada; el español de 33 años de edad suma 9 goles en 17 encuentros de liga, el goleador del equipo.

PRONÓSTICO

La última vez que se enfrentaron en el Estadio Nuevo Los Cármenes el marcador final fue de 0-0, resultados que se ve muy poco probable en esta ocasión. Sin embargo, la presencia de gol por parte de ambos conjuntos solo se ha dado en 2 de las últimas 5 ocasiones que se enfrentaron, dato no menor a tener en cuenta.

Partido que pinta para ser muy parejo, en donde el Celta de Vigo es el favorito por muy poco, más allá de su actual momento, pero la presencia de su mejor goleador (Iagos Aspas) da un plus extra al equipo vigués, que sin él en el campo no ganó ninguno de los 4 partidos en su ausencia. Así y todo, el Granada tiene todo lo necesario para dar un golpe sobre la mesa y arrebatar los 3 puntos pese a que no han ganado ninguno de los últimos 5 partidos ante el Celta en su estadio.