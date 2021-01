Pronóstico Gladbach vs Bayern Munich | Análisis, cuotas, apuesta

Tremendo encuentro para abrir la jornada 15 de la Bundesliga. Gladbach vs Bayern Munich se verán las caras este día viernes. Choque en el que los visitantes saben que no pueden fallar, si desean seguir aferrados a la primera posición en la tabla general.

GLADBACH

El Gladbach pudo romper una mala racha de 4 partidos sin ganar en la Bundesliga, consiguiendo un trabajado triunfo ante el Arminia de 0-1. A pesar de que su rival no registró ningún tiro al arco, los “potros” no estuvieron certeros a la hora de definir, intentando 24 disparos de los cuales solo 6 tuvieron dirección de portería, una tarea pendiente que no pueden reprobar ante el Bayern si quieren tener posibilidades.

Ubicados en la séptima posición, tienen aún grandes posibilidades de acercarse a puestos de competiciones Europeas, ya que se encuentran a tan solo 4 puntos de meterse de lleno en el Top 5 de la tabla general.

En cuanto a bajas se refiere, Marcus Thuram seguirá sin estar disponible por la suspensión que le propiciaron tras escupirle a un rival. Por otro lado, Ibrahima Traoré y Valentino Lázaro parecen quedarse fuera por algunos problemas físicos.

BAYERN MUNICH

El Bayern Munich acarrea 3 encuentros consecutivos con victoria en el campeonato que lo mantienen líder con 2 unidades de diferencia con respecto a su escolta. Los bávaros tuvieron una increíble reacción en la última jornada, en la que se vieron abajo en el entretiempo por marcador de 0-2 contra el Mainz, para concluir con un espectacular 5-2 reflejado en el resultado.

Parece ser que les está costando más de la cuenta entrar de lleno a los cotejos, pero, cuando lo hacen, siguen siendo ese equipo demoledor con una capacidad tremenda de marcar goles. Deberán sacar un buen resultado en esta cita como visitantes, condición en la cual poseen excelentes números en el torneo doméstico, ganado 15 de los 17 enfrentamientos más recientes.

Tanguy Nianzou es la única baja confirmada para esta cita, mientras que Serge Gnabry es duda después de salir cojeando en la remontada contra el Mainz 05.

JUGADOR MÁS POWER

El capitán Lars Stindl sigue destacando con su combinado en esta campaña 20/21. En 14 cotejos, ha marcado 8 goles y aportado 2 asistencias. Números tremendos que intentará seguir aumentando contra este temible adversario.

Robert Lewandowski no para de marcar diferencias con el Bayern y ya ha anotado 19 tantos y dado 5 asistencias. Una rendimiento espectacular al que parece no darle descanso.

PRONÓSTICO

El historial de duelos entre estos dos clubes ha estado peculiarmente parejo dentro de lo que cabe tener enfrente al Bayern Munich. En los últimos 2 encuentros se han repartido victorias para cada uno con un margen de un solo gol. De hecho, el último encuentro terminó con victoria de los de Munich con marcador de 2-1, costándole bastante superar a los potros en el Allianz Arena.

Este Bayern no parece estar pasando por su mejor momento a pesar de que les ha bastado para ir sacando resultados positivos, pero tendrá a uno de los rivales más peligrosos de la Bundesliga enfrente en esta oportunidad.

Por tanto, aunque es probable que se lleven la victoria, puede que no sea por una diferencia tan abultada en el resultado final.