Pronóstico Giants vs Eagles | Análisis, cuotas, apuesta

La Semana 7 de la NFL comienza a disputarse el día de hoy con un encuentro entre dos rivales divisionales como lo son Giants y Eagles, quienes se verán las caras por primera vez en la campaña en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pennsylvania.

New York Giants

Los New York Giants han sido uno de los peores equipos de la temporada y se espera que terminen la campaña como uno de los conjuntos con menos victorias en la NFL. El equipo de New York posee un record de 1-5-0 con el que se encuentra en la tercera posición de su división.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Sin embargo, el equipo puso fin a la racha de cinco derrotas consecutivas con la que comenzaron la temporada con un triunfo por 20-19 ante Washington en la Semana 6 en un encuentro apretado entre dos de los peores equipos de la NFL.

Estadísticas a considerar

A pesar de llevarse la victoria, el elenco de New York consiguió solo 240 yardas totales contra Washington y tuvo posesión durante 26:30 minutos. De hecho, la ofensiva de los Giants es la peor de la liga, promediando 291.7 yardas totales por encuentro, además de que son la segunda que menos puntos promedia por partido con apenas 16.8.

Philadelphia Eagles

Los Philadelphia Eagles no la han tenido más fácil que su rival de turno y tras seis juegos disputados tienen un pobre record de 1-4-1 que los ubica como segundos en la división este de la Conferencia Nacional, la cual es por lejos la peor de todo el fútbol americano. Los Eagles llegan a este encuentro con una racha de dos derrotas consecutivas y la única victoria que han obtenido este año fue contra los 49ers por 25-20.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

En su último compromiso el equipo cayó derrotado por 30-28 ante los Baltimore Ravens. Philadelphia se fue perdiendo al descanso por un marcador de 17-0 pero en el último cuarto estuvieron a punto de empatar el juego al anotar 22 puntos y si no hubieran fallado una conversión de dos puntos, hubieran obligado al overtime.

Estadísticas a considerar

Philadelphia no se ha destacado en casi nada en esta temporada como su record lo indica, pero si algo hay que tener en consideración es a su unidad ofensiva terrestre, que promedia 122.3 yardas por partido, treceavo mejor promedio en la liga. Además, su defensa ha limitado a sus oponentes a un promedio de 229.7 yardas por aire.

Jugador más power

Ante la poca capacidad ofensiva del equipo, es la defensa la que tiene que dar un paso adelante si quieren llegar a ganar algun partido. En esa defensa destaca Blake Martinez, que es segundo en tacleos defensivos en la liga con 64.

El quarterback de los Eagles Carson Wentz ha destacado en esta temporada, pero no por los motivos correctos. Wentz ha sido interceptado en nueve ocasiones en esta temporada y ha dado solamente ocho pases para touchdown, por lo que posee un rating muy bajo de 71.3 y debe mejorar para que su equipo se lleve la victoria hoy.

Pronóstico

El principal motivo por el que los Eagles no estan teniendo una temporada más decente es por las lesiones, las cuales han golpeado duramente al equipo y han dejado a Wentz sin muchas opciones ofensivas. Los Giants no poseen esa excusa ya que cuenta con un plantel más completo pero simplemente no logran ganar.

Para este compromiso creo que podemos ver pocas anotaciones. La ofensiva de los Giants, como mencionamos, es la peor de la liga, y solo contra la defensa de Dallas lograron sobrepasar los 20 puntos anotados en un partido.

Ninguna de las dos defensas es sólida, pero creo que la incapacidad de generar peligro de parte de ambos conjuntos será la que prevalezca.