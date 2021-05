Pronóstico Genoa vs Atalanta | Análisis, cuotas, apuesta

La jornada sabatina de la Serie A tendrá varios encuentros. Uno de ellos, el que sostendrán Genoa vs Atalanta, cita en lasque el conjunto visitante necesita seguir suman do de a 3 para no tener el riesgo de perder la plaza de Champions League que ubica actualmente.

GENOA

Con 6 puntos por disputarse en la actual temporada, el Genoa ya aseguró al menos una campaña más su participación en la máxima división Italiana. Esto al ubicarse en la décimo cuarta posición de la tabla general con 39 puntos sumados hasta ahora.

Gran noticia para ellos que no llegaron al tramo final con posibilidades de descender, sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados consumados, perdiendo 2 de los 3 partidos más recientes que ha disputado. Pese a ello, al menos pudieron ganar en la última fecha por 2-0 contra el Bolonia en campo ajeno.

En cuanto a bajas se refiere, Luca Pellegrini, Domenico Criscito y Davide Biraschi se quedan fuera de la convocatoria por lesión.

ATALANTA

El Atalanta va por buen camino hacia la UEFA Champions League de la temporada que viene, ubicándose actualmente en la segunda posición de la tabla general con 75 puntos, cifras de engaño si se considera que Milan, Napoli e incluso Juventus están pisando los talones como escolta.

Razón por la cual los de Bérgamo no puede relajarse en ningún compromiso, arribando este viaje necesitando ganar para sellar su clasificación a la mejor competición a nivel de clubes. Grandes chances tendrá de hacerlo si nos dejamos guiar por los números que mantiene contra Genoa, invicto en 9 de los 10 enfrentamientos más recientes tomando en cuenta todas las competiciones.

Rafael Tolói será el único efectivo ausente del viaje por lesión. Del resto, plantilla completa para afrontar el partido.

JUGADORES DESTACADOS

Mattia Destro registra 11 goles y una asistencia en lo que va de Serie A, números realmente positivos para el delantero de 30 años, el cual tiene gran mérito al lograr una cifra de dos dígitos en un club limitado.

Luis Muriel sigue redondeando cifras espectaculares con el Atalanta esta temporada. El Colombiano ha marcado 22 tantos y aportado 9 asistencias hasta ahora, teniendo grandes posibilidades de aumentar estos números este día sábado.

PRONÓSTICO

Es conocido que el Atalanta es un conjunto altamente ofensivo y contra el Genoa no ha sido la excepción. Los de Bérgamo han marcado al menos 2 goles en 5 de las últimas 6 visitas a este estadio, una tendencia que se puede volver a repetir por todas las circunstancias actuales.

Los locales no se juegan nada importante, mientras que el Atalanta sabe que no puede resignar puntos, por lo que sin ninguna duda alguna no resignará el ataque, departamento que suele ser lo mejor de este conjunto.

Por tanto, se espera que puedan sacar diferencias y llevarse su tercera victoria consecutiva en la Serie A.