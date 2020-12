Pronóstico Falcons vs Chiefs | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los primeros partidos que se jugarán en el domingo correspondiente a la Semana 16 de NFL ser{a protagonizado por los Falcons y los Chiefs, quienes se verán las caras en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri.

Atlanta Falcons

Ha sido otra campaña decepcionante para el equipo de Atlanta, que llega a este choque posicionado como tercero en la división sur de la Conferencia Nacional con un récord bastante malo de 4-10-0. Tampoco es que su división sea sencilla al contar con pesos pesados como Tampa Bay y New Orleans, pero ciertamente estos Falcons no son ni la sombra de ese conjunto que llegó al SuperBowl hace ya varios años.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Falcons llegan a este encuentro con el pie izquierdo tras caer derrotados en sus últimos tres compromisos, si bien en todos ellos perdieron por solo una posesión de diferencia. No fueron encuentros sencillos ya que se midieron contra Tampa y New Orleans y no tendrán descanso al tener que visitar en esta ocasión al mejor equipo de la NFL.

Estadísticas a considerar

La defensa de los Falcons continúa siendo su talón de Aquiles, siendo el cuarto equipo que más yardas totales permite a sus rivales en promedio con 407.6, además de que conceden un promedio de 287.7 yardas por pase por encuentro, segundo peor registro en la liga.

Suelen jugar mucho por aire, siendo el cuarto equipo de la NFL que más yardas promedia por partido mediante esta vía con 273.4.

Kansas City Chiefs

El vigente campeón del SuperBowl posee no solamente el mejor récord de la división oeste de la Conferencia Americana, sino el mejor récord de la NFL en general, con 13 victorias en 14 partidos disputados hasta la fecha. Los Chiefs están bien posicionados para revalidar su título y lucen como un equipo superior al de la campaña anterior por lo que es cuestión de tiempo para ver si podrán conseguir alzar el trofeo Vince Lombardi en años consecutivos.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

La única derrota sufrida fue en la Semana 5 ante los Raiders por 40-32 y desde entonces no han vuelto a perder, ganando nueve encuentros consecutivos en los cuales anotaron un promedio de 31.7 puntos por partido. Sus dos juegos más recientes no fueron sencillos ya que se midieron ante Saints y Dolphins, aunque ante los primeros solo lograron sacar tres puntos de ventaja.

Estadísticas a considerar

La ofensiva de Kansas es la mejor de toda la liga, siendo primera en promedio de yardas totales (438.6), promedio de yardas aéreas (311.4) y promedio de puntos por partido (31.1).

Además de esto su defensa continúa mejorando con el pasar de las temporadas y permiten un promedio de 22.1 puntos por encuentro en el actual curso, octavo mejor registro entre todos los equipos.

Jugador más power

El veterano quarterback de los Falcons Matt Ryan es el tercero que más yardas ha recorrido con sus pases en esta temporada, con un total de 4016. Viene de tener una gran actuación contra Tampa Bay, lanzando tres pases para touchdown para así llegar a los 22 en esta campaña.

El líder en yardas recorridas mediante pases en esta temporada es precisamente el quarterback de los Chiefs Patrick Mahomes, quien también es el tercero que más pases para touchdown tiene en esta campaña con un total de 36.

Pronóstico

Se puede anticipar que este enfrentamiento estará lleno de puntos ya que la defensiva de Atlanta luce incapaz de detener a Mahomes y compañía, quienes han estado a un nivel espectacular durante este curso y además han superado los 30 puntos en tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo ante buenas defensas como la de los Dolphins y Saints.

Atlanta ha estado jugando bien recientemente y han sido bastante competitivos por lo que seguramente intentarán meter las manos para evitar perder por paliza y con Ryan y su ofensiva en buena forma se espera que logren anotar unos 20 puntos aproximadamente, por lo que este encuentro fácilmente podría tener más que el total.