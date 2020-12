Pronóstico Everton vs Chelsea | Análisis, cuotas, apuesta

Gran partido para cerrar la jornada sabatina de Premier League. Everton vs Chelsea se verán las caras en la ciudad de Liverpool, encuentro en el que los Toffees buscarán mejorar el pésimo desempeño que han tenido en la competición desde hace ya varias jornadas.

EVERTON

El Everton se ha caído completamente en cuanto a rendimiento se refiere en esta Premier, con apenas una victoria en los últimos 7 partidos del torneo y dejando demasiadas dudas en su juego. Parece ser que todo lo mostrado en las primeras fechas fue un espejismo y ahora tendrá que revertir esta situación recibiendo a uno de los mejores equipos del momento.

Sin embargo, los Toffees se han llevado la victoria en los 2 partidos más recientes que han tenido contra el Chelsea en la Premier League jugando como locales y se mantienen invicto en los últimos 3 tomando en cuenta todas las competencias. La idea será hacer valer esa buena racha para tratar de escalar algunos puestos en la tabla, donde actualmente se ubican en la novena posición.

En cuanto a bajas se refiere, no podrán contar con el quizás es su efectivo más talentoso en plantilla. James no entrenó entre semana y su DT confirmó que no será elegible para esta cita. Junto a él, Seamus Coleman, Lucas Digne y Jean-Philippe Gbamin se quedarán fuera por lesión.

CHELSEA

Todo lo contrario al Everton, el Chelsea se encuentra en el mejor estado de forma de la temporada hasta ahora, acarreando nada más y nada menos que 17 cotejos invicto tomando en cuenta todos los torneos y convenciendo totalmente en su propuesta de juego. Los de Lampard no solo están facturando como se debe en ofensiva, sino que también han encontrado seguridad en el departamento defensivo, una de las grandes falencias que les afectó considerablemente la temporada pasada.

De hecho, los Blues no han recibido goles en sus últimos 3 partidos como visitante y contra el Everton cuentan con números similares, sin recibir ningún daño en su arco en 6 de los 8 encuentros más recientes.

Hakim Ziyech y Callum Hudson-Odoi son los unicos problemas en enfermería para los de Londres, quienes podrán contar con la mayoría de sus efectivos importantes para esta complicada visita.

JUGADOR MÁS POWER

Dominic Calvert-Lewin registra 11 goles en los 11 partidos disputados de Premier League esta temporada. En un Everton irreconocible, el delantero Inglés es el único que sigue dando la cara por su combinado y será la principal arma de peligro en esta cita.

Olivier Giroud ha marcado 5 goles en los últimos 3 cotejos del Chelsea y parece ser que se está ganando nuevamente la confianza de Lampard. El experimentado jugador siempre suele responder cuando es requerido y no sorprendería a nadie si se hace de un puesto en el 11 titular para este sábado.

PRONÓSTICO

La lesión de James Rodríguez parece haber llegado en el peor momento para el conjunto local, justo cuando tienen que enfrentar a uno de los mejores clubes de la Premier League, con mejor plantilla y que se mantiene invicto en los 9 cotejos más recientes del torneo. El Colombiano es el principal creador de juego y afectará aún más el pobre funcionamiento que estaban teniendo los toffees.

El Chelsea tiene en bandeja de plata los 3 puntos, sabiendo que su rival no pasa por una buena etapa y que ellos cada vez van creciendo en confianza y en juego. Un triunfo los mantendría en la lucha por la primera posición y tienen buenas chances de conseguirlo si siguen demostrando en el campo todo lo que han mostrado las últimas semanas.

Por lo tanto, una victoria para los Blues para romper la mala racha en Goodison Park parece la mejor elección a elegir en este enfrentamiento.