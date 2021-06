Pronóstico Eslovaquia vs España | Análisis, cuotas, apuesta

Eslovaquia vs España se medirán este día miércoles en el duelo correspondiente al grupo E de la Eurocopa. Un duelo importante para ambas selecciones quienes se juegan la clasificación a las rondas eliminatorias del torneo. ¿Decepcionará nuevamente España con su nivel de juego?

ESLOVAQUIA

Eslovaquia actualmente ubica la segunda posición de la tabla general del grupo sumando 3 unidades, estas mismas fueron obtenidas ante Polonia, selección que se esperaba que se llevara dicho compromiso teniendo en cuenta que los Eslovacos no suelen tener un nivel muy alto que digamos.

A pesar de caer contra Suecia, las posibilidades de avanzar son bastante reales si obtiene un resultado positivo ante España. Sin embargo, el resultado del último enfrentamiento ante ellos no le da muchas esperanzas para lograr este cometido, esto porque perdieron por 2-0 en el año 2015.

En cuanto a bajas se refiere, Ivan Schranz se perderá un nuevo cotejo con su absoluta por encontrarse con problemas físicos. Además, Denis Vavro ha dado positivo por Covid-19 y no será elegible.

ESPAÑA

La selección de España sigue demostrando que no es aquella que logró dominar Europa y el mundo hace unos años con su tremenda manera de tratar el balón. La roja no pierde la esencia de juego, pero quizás los efectivos que posee actualmente les da para tener un techo no muy alto.

A pesar de aún no ganar en un grupo que parecía accesible, pueden decir que se mantienen invicto en los últimos 12 compromisos que han disputado en esta competición Europea ( incluyendo clasificatorios) por lo que todavía tienen la gran oportunidad de “limpiar su nombre” y avanzar a rondas eliminatorias.

La única baja que poseía el entrenador Luis Enrique era la de Sergio Busquets, efectivo que padeció Covid-19 pero que ya está a las ordenes de su país.

JUGADOR DESTACADO

Aunque también fue uno de los que no pudo consolidar jugadas de peligro, Gerard Moreno es uno de los efectivos por parte de España que mejor temporada tuvo y más aún, buenas cuotas goleadoras en el ataque. Por tanto, debe ser uno de los jugadores protagonistas en esta cita para tratar de abrir la lata en el ámbito goleador. Hasta ahora el jugador ha dado una asistencia en el único gol que ha anotado la roja.

PRONÓSTICO

España tiene las chances de avanzar de ronda ante el que quizás puede ser el rival más “débil” del grupo, pero para ello deberá de mejorar mucho en el aspecto de la definición, esto porque su forma de jugar no ha estado del todo mala, pero carece de letalidad en la parte de arriba.

Esto quedó demostrado ante Polonia, cotejo que debieron haber ganado y en el que incluso fallaron un penal con rebote incluido, errores que no pueden ser aceptados ante selecciones que se encontrarán mas adelante en caso de avanzar. Quizás el DT Español deba varias un poco con los jugadores que utiliza como delanteros.

Eslovaquia no encontró repuestas contra Suecia, pero seguramente no le pondrá las cosas sencillas a la roja, por lo que, aunque se espera que no ganen el partido, la diferencia no debería ser considerable.