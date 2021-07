Pronóstico Dodgers vs Nationals | Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche, tendremos el tercer partido de esta interesante serie entre Los Angeles Dodgers y los Washington Nationals, dos equipos que tienen en la mira la cima de sus respectivas divisiones.

LOS ANGELES DODGERS

Los Angeles Dodgers, han tenido una temporada mucho menos sólida de lo que nos tiene acostumbrados, sin embargo, su actual racha de 7 victorias en fila les ha dado la gran chance de colocarse a tan solo 0.5 juegos de diferencia de los San Francisco Giants en la lucha por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers, se encuentran entre los mejores equipos en picheo y bateo, con un promedio de 5.22 carreras anotadas por partido, y 3.75 carreras permitidas.

Tras ganar en un partido acortado por la lluvia el día jueves, los Dodgers, también se llevaron el segundo encuentro de esta serie en la noche de ayer. En un partido en el que fueron maniatados por el abridor rival, pero todo cambió con la salida de este, ya que, tuvieron un gran rally de 9 carreras en el séptimo inning para remontar y sellar una victoria de 10-5.

Si bien permitió 3 carreras en la segunda entrada, Julio Urías, logró enderezar su camino para terminar lanzando 6.0 entradas con 3 hits y 3 carreras permitidas, firmando así su décima victoria del año.

WASHINGTON NATIONALS

Los Washington Nationals, han logrado una recuperación fenomenal en el último mes, colocándose en el segundo lugar del Este de la Liga Nacional, sin embargo, no han podido con los Dodgers en esta serie, dejando su record en 40 victorias y 40 derrotas, a 2.5 juegos de diferencia del primer puesto y a solo 0.5 del tercero. Los Nationals, tienen un promedio de 4.30 carreras permitidas y 4.27 carreras anotadas por encuentro.

En la noche de ayer, los Nationals, lograron adelantarse en el marcador en la segunda entrada gracias a un error defensivo y un elevado de sacrificio. Sin embargo, no lograron hacer mucho más, y el bullpen desperdició el gran trabajo de Scherzer con un fatídico 7mo inning en el que permitieron 9 anotaciones. Y si bien, anotarían dos carreras más en las últimas entradas, solo servirían para decorar el marcador.

Max Scherzer, tuvo otra destacada actuación ayer, lanzado durante 6.0 entradas, en las que permitió 4 hits y 1 carrera, mientras ponchaba a 8 y daba una base por bolas.

DUELO DE LANZADORES

Clayton Kershaw: El histórico lanzador de los Dodgers, no ha tenido una de esas excelentes temporadas a las que nos tiene acostumbrado, sin embargo, si ha dejado algunas muestras de su calidad, como en su anterior salida, donde permitió solo 4 hits y 1 carrera en 8.0 innings.

Paolo Espino: El veterano de 33 años ha aprovechado a la perfección las oportunidades que ha recibido en esta campaña, dejando una ERA. de 2.02 en 35.2 entradas de labor. Incluyendo una salida de 5.0 entradas y solo 5 hits permitidos en su presentación anterior.

PRONÓSTICO

Ofensivamente Los Angeles Dodgers tienen mucha más calidad, y si bien no han sido del todo consistente, ayer demostraron que solo les falta encenderse un momento para liquidar las cosas. Y creo que hoy tendrán una actuación más sólida en ese sentido frente a un Espino que ha hecho un buen trabajo, pero del cual no me fio todavía. Además, tendrán en la loma a un Kershaw que, ha tenido sus altibajos, pero el cual no debería de tener mayores dificultades ante la pobre ofensiva local.

Por lo tanto, en esta oportunidad, pienso que la mejor opción es confiar en que Los Angeles Dodgers se llevarán una victoria por al menos 2 carreras de diferencia.