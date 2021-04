Pronóstico Dodgers vs Mariners | Análisis, cuotas, apuesta

Este lunes por la noche, Los Angeles Dodgers, intentarán volver al camino de la victoria cuando visiten el T-Mobile Park para enfrentar a unos Seattle Mariners que han atravesado un buen inicio de temporada.

LOS ANGELES DODGERS

Los Angeles Dodgers, han tenido otro arranque de campaña exitoso, llegando a este partido con un record de 13 victorias y 3 derrotas, siendo los segundos de la MLB en ofensiva con una media de 5.52 carreras por partido, y dueños de la segunda menor cantidad de carreras permitidas por encuentro con una media de 3.22. El conjunto californiano, estuvo a punto de barrer la primera serie ante sus mayores rivales en la División Oeste de la Liga Nacional, los San Diego Padres, sin embargo, perdieron en el último partido de una serie de 3 encuentros.

Tras ganar los dos primeros juegos ante los Padres, los Dodgers, cayeron en el tercero, donde si bien tomaron la delantera gracias al jonrón de dos carreras de Chris Taylor en la segunda entrada, y recibieron una buena apertura de su abridor. La ofensiva no pudo producir más y el bullpen tampoco fue del todo efectivo, permitiendo el empate en el sexto inning y las tres carreras de la diferencia en la octava entrada.

Aunque no ganó, Trevor Bauer, disfrutó de una buena tarde, lanzando por espacio de 6.0 entradas, en las que permitió 3 hits, 1 carrera, dio una bases por bolas y ponchó a 7 rivales.

SEATTLE MARINERS

Los Seattle Mariners, han sido uno de los equipos más sorpresivos en este inicio de temporada, registrando 10 victorias y 6 derrotas en sus primeros 16 compromisos, para ubicarse de esta manera en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, por encima de equipos como Los Angeles Angels y los Oakland Athletics. Con unos lanzadores que han tenido ciertas dificultades, permitiendo una media de 4.77 carreras, pero que han sido respaldados por una ofensiva la cual promedia 4.58 carreras por partido.

Los Mariners, vienen de ganar 2 de 3 encuentros de una serie ante los Houston Astros, siendo su segunda victoria en la tarde de ayer, gracias a una muy buena actuación de sus lanzadores, los cuales permitieron solo 1 hit y 2 carreras. Mientras que, la ofensiva liderada por Mitch Haniger y Ty France, quienes impulsaron 3 carreras, dieron el apoyo suficiente para llevarse una victoria de 2-7.

Aunque los errores de sus compañeros empañaron un poco su labor, Nick Margevicius, hizo una buena labor ayer, lanzando 4.0 entradas en las que permitió 1 hit y 2 carreras. Mientras que, Ljay Newsome, se llevó la victoria tras lanzar 2.0 entradas perfectas.

DUELO DE LANZADORES

Dustin May: El joven de 24 años, ha publicado una ERA. de 1.74 en sus dos primeras aperturas de la temporada (10.1 innings). Y viene de permitir 2 carreras en 4.1 entradas ante Colorado.

Justus Sheffield: Luego de un terrible debut, el zurdo de 24 años, se redimió con 6.0 entradas de 3 hits y 2 carreras cotnra los Orioles hace 6 días.

PRONÓSTICO

Los Seattle Mariners, han obtenido buenos resultados en estas primeras semanas de competición, sin embargo, no han sido un equipo del todo efectivo en defensa o en ataque. Todo lo contrario a Los Angeles Dodgers, quienes han dejado muy buenos números en ambas categorías, y hoy podrán demostrarlo ante un Sheffield que, no aún no está en su mejor versión, y con un May, que ya demostró su calidad en sus primeras aperturas, y que junto a su bullpen, fácilmente pueden frenar a la inconsistente ofensiva local.

Así que, con las diferencias entre un equipo y otro siendo muy notorias, creo que la mejor opción aquí es esperar que Los Angeles Dodgers se lleven una cómoda victoria.

Recomendación: sEATTLE mARINERS -1.5. Cuota: 1.80.

Todas las imágenes mostradas en este articulo son cortesía de IMAGO.