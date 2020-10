Pronóstico Dodgers vs Braves | Análisis, cuotas, apuesta

El tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará el día de hoy en el Globe Life Field de Arlington, Texas, lugar que es la sede de este Dodgers vs Braves.

El equipo de los Braves se encuentra arriba en la serie por 2-0 y están a dos victorias de llegar a la Serie Mundial, por lo que los Dodgers deben comenzar a ganar ya para evitar otra catastrófica postemporada tras haber sido una aplanadora en temporada regular.

Atlanta Braves

Los Braves se mantienen invictos en esta postemporada y han ganado todo los juegos que han disputado, barriendo las series anteriores contra los Cincinnati Reds y los Miami Marlins. Se esperaba que esta serie fuera mucho más complicada para ellos, pero el equipo ha respondido bien demostrando que no importa quién le pongan en frente: son un equipo sólido y contendiente al título de la Serie Mundial.

El último juego de la serie lo ganaron pero no sin sufrir ya que apenas se llevaron la victoria por 8-7 luego de que los Dodgers comenzaran un rally en las últimas instancias del compromiso.

Atlanta tomó la ventaja por varias carreras de diferencia durante la mitad del encuentro. En la parte alta del cuarto inning Freddie Freeman conectó un homerun con Ronald Acuña Jr. a bordo que puso las primeras dos carreras en el marcador a favor de su equipo.

La fiesta continuaría en el quinto inning. Luego de un boleto obtenido por Nick Markakis con un out en la pizarra, Christian Pache conectó un doble que empujó otra carrera. Acuña Jr. obtendría otra base por bolas para que psoteriormente Freeman apareciera nuevamente con un sencillo que empujó a Pache, poniendo las cosas por 4-0. Los problemas de comando continuarían para los lanzadores de ls Dodgers, otorgando otro boleto a Marcell Ozuna (el cual llenó las almohadillas) y otro más a Travis d’Arnaud, quién empujó a Acuña Jr. a home.

Ese productivo inning finalizaría con un elevado de sacrificio de Ozzie Albies que produjo el segundo out y puso el marcador 6-0, para que luego Dansby Swanson se ponchara haciendo swing.

Las siguientes carreras de los Braves llegarían en el último tercio del encuentro, con Swanson conectando un doble con hombre en primera y segunda, empujando la séptima carrera para ponerse por 7-0. La última anotación de Atlanta se registraría en el noveno inning con un homerun solitario de Ozzie Albies, el cual probaría ser clave para el desenlace del enfrentamiento.

Los Ángeles Dodgers

Si bien quedan cinco juegos restantes en la serie, los Dodgers se han puesto en una situación muy complicada de cara a los enfrentamientos por venir. El equipo había llegado a esta Serie de Campeonato con relativa cómodidad tras barrer las series contra Milwaukee y San Diego, pero se ha topado con un rival que está un nivel por encima de esos rivales previos y que les ha puesto las cosas muy complicadas.

El equipo de Los Ángeles sacó las garras el día de ayer y casi remontan un marcador que parecía insalvable, sobretodo contra el sólido bullpen de Atlanta, y terminaron quedandose cortos por una sola carrera.

Los Dodgers se pusieron en una situación muy comprometida a mitad del encuentro y Tony Gonsolin, quién tuvo que jugar en lugar de Kershaw al este estar con molestias, permitió tres hits y cinco carreras en 4.1 innings. Pedro Baez entró en su relevo y logró solventar la situación, no sin permitir una carrera en el transcurso.

Ya por debajo por 6-0 para la parte baja del séptimo inning todo parecia perdido para el equipo angelino, pero dos sencillos de Joc Pederson y Chris Taylor seguidos de un homerun de Corey Seager puso las tres primeras carreras en el marcador para los Dodgers.

Ya en la baja del noveno con una desventaja de cinco carreras, los Dodgers volvieron a dar dolores de cabeza a los Braves. Mookie Betts conectó un sencillo para que nuevamente Seager empujara una carrera con un doble. Posteriormente Justin Turner se poncharía para el segundo out de la entrada, pero lo mejor estaba por llegar. Max Muncy conectó un homerun de dos carreras que puso las cosas por 8-6. Los Braves no pudieron terminar el encuentro con un error de Ozzie Albies que permitió que Will Smith llegara a primera, para luego irse a home con un triple conectado por Cody Bellinger.

Ya con marcador de 8-7 y con un hombre en tercera, las cosas pintaban bien para Los Ángeles, pero desafortunadamente para ellos allí terminó la fiesta, ya que A.J. Pollock fue sacado out en primera tras un rodado al shortstop.

Duelo de lanzadores: Urías vs Wright

El mexicano Julio Urías (LAD) disputará su tercera apertura de esta postemporada tras lanzar un total de 8.0 innings contra Milwaukee (3.0 innings) y San Diego (5.0 innings). Urías aún no ha permitido carreras limpias en sus actuaciones (solo una sucia) y le han conectado solo 4 hits, además de otorgar una base por bolas y ponchar a 11 rivales.

Kyle Wright (ATL) jugará su segunda apertura en esta postemporada. En su primera actuación lanzó 6.0 innings contra Miami sin permitirles carreras, y le conectaron tres hits. Además, poncho a 7 bateadores y concedió dos bases por bolas. Wright tuvo problemas al inicio del encuentro, pero fue mejorando conforme transcurrian los innings.

Dodgers vs Braves: Pronóstico

La derrota del día de ayer tendrá que haberle servido de algo a los Dodgers y se espera que ese momentum lo mantengan para el juego de hoy. La ofensiva del equipo estuvo muy calmada en el Juego 1 y ayer pudieron descifrar a un bullpen de Atlanta que había sido sólido durante toda la postemporada.

Los Braves por su parte tendrán juegos más complicados ahora que ya utilizaron a sus dos mejores abridores y si bien Wright tuvo un buen desempeño contra los Marlins hoy se enfrentará a una ofensiva que no va a perdonar los errores que cometa a diferencia de Miami.

Urías ha lanzado bien, pero hoy el salto de calidad de sus rivales en comparación a los que ha enfrentado anteriormente es mayúsculo por lo que no sería raro que le hagan varias carreras así que apuesta por un encuentro lleno de anotaciones, con dos equipos con ofensivas temibles y donde los dos abridores no generan tanta confianza a pesar de sus anteriores presentaciones.