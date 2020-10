Pronóstico Dodgers vs Braves | Análisis, cuotas, apuesta

El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional será disputado el día Viernes en el Globe Life Field de Arlington, Texas, en un encuentro que podría decidir que equipo va a la Serie Mundial y quien se queda atrás.

El elenco de los Dodgers sucumbió el día de ayer y están a una sola derrota de quedarse fuera mientras que los Braves, con un triunfo hoy, aseguraría su participación en el clásico de otoño.

Los Ángeles Dodgers

Tras una victoria por 15-3 en la cual obtuvieron su primer triunfo de la serie, muchos creían que el equipo de Dodgers comenzaría a despertar e igualaría la serie, sobretodo con Clayton Kershaw como abridor, pero la historia fue muy distinta.

El equipo angelino sucumbió por 2-10 y su as permitió un total de 7 hits y 4 carreras en 5.0 innings lanzados, escribiendo un nuevo capítulo en el triste libro de postemporada de Clayton.

La primera mitad del encuentro fue bastante calmada para los Dodgers, quienes incluso anotaron primero con un homerun solitario de Edwin Ríos en la parte alta del tercer inning. Ya para el sexto inning comenzaría la debacle de los Dodgers. Un error de Kike Hernández comenzaría con un rally de seis carreras de Atlanta donde Kershaw sería responsable de cuatro de estas mientras las otras tres se le adjudicarían a Brusdar Graterol.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Dodgers terminarían esa sexta entrada abajo en el marcador por 1-7. En la séptima atentaron con un intento de remontada al tener bases llenas y solo un out. Edwin Rios sería el segundo out del encuentro con un elevado de sacrificio que pondría la segura carrera en la pizarra para Los Ángeles, y luego de llenar las bases nuevamente con un boleto a Beaty el inning terminó con una línea del catcher Will Smith al segunda base Ozzie Albies.

Los Ángeles cerrarían ese encuentro con solo tres hits a favor además de dos errores costosos, y se llevaron la derrota por 2-10.

Atlanta Braves

Tras un golpe contundente como el que le conectaron los Dodgers en el Juego 3 de la serie, los Braves reaccionaron y pusieron contra los cuerdas a su oponentes de esta Serie de Campeonato.

Esta vez fue su ofensiva la que brilló tras un juego 3 opaco, anotando un total de 10 carreras para poner a Atlanta a una victoria del clásico de otoño. Los Braves comenzaron el juego avisando ya que conectaron por lo menos un hit en cada una de las primeras tres entradas, con la anotación llegando finalmente en la parte baja del cuarto inning con un homerun solitario de Marcell Ozuna.

La fiesta comenzaría en el sexto inning con un sencillo de Ronald Acuña Jr. que le permitió llegar a segunda luego de un error de Kike Hernández. Posteriormente vendrían un par de dobletes de Freddie Freeman y Ozuna, que pondrían a Atlanta arriba en el marcador por 1-3. Travis d’Arnaud sería el primer out del inning y Ozzie Albies con un sencillo dejaría a Ozuna en tercera, para que luego ambos fueran empujados a home con un doblete de Dansby Swanson. Luego de Swanson, Austin Riley conectaría un sencillo que llevó a Swanson a home para poner el 1-6.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Johan Camargo negoció un boleto y el noveno al bat Christian Pache se encargaría de poner la pizarra por 1-7 con un sencillo que llevó a Riley a anotar. Para la segunda vuelta al lineup, Acuña Jr. se poncharía y Freeman dio un rodado al infield con el que la pesadilla de los Dodgers llegó a su fin.

Aún así más carreras llegarían para los Braves, ya que en el séptimo inning Marcell Ozuna conectó un nuevo homerun en solitario que puso el 2-8 en el marcador, mientras que en el octavo inning Freeman y Ozuna empujarían una carrera cada uno para poner el 2-10 definitivo.

Hay que destacar la labor del novato Bryse Wilson, quien lanzó de forma excepcional en su primera aparición en la postemporada, jugando un total de 6.0 innings en los que permitió solo un hit y una carrera, además de otorgar una base por bolas.

Dustin May vs A.J. Minter

Con la postemporada pendiendo de un hilo, los Dodgers mandan a su joven estrella Dustin May a salvar el año.

May ha tenido tres apariciones como relevista en esta postemporada y colgó el cero en todas ellas, permitiendo un solo hit.

A.J. Minter servirá como el “abridor” de Atlanta en un encuentro donde probablemente utilicen a su bullpen para consumir innings.

Minter ha aparecido tres veces como relevista en esta postemporada, permitiendo una sola carrera y un hit en 2.1 innings.

Dodgers vs Braves: Pronóstico

A pesar de que Atlanta juegue con su bullpen hoy, no hay que subestimarlos ya que el equipo posee al mejor cuerpo de relevistas en lo que va de postemporada. Apenas los Dodgers pudieron descifrar a los lanzadores de relevo de los Braves, pero tras la actuación de estos ayer podemos creer que nuevamente volvieron a la solidez que los caracteriza.

May fue un lanzador que hizo bastantes apariciones en la rotación abridora durante la temporada regular para los Dodgers, con un ERA de 3.63 tras 34.2 innings de juego y hoy abrirá por primera vez en esta postemporada y creo que tendrá mucho peso sobre sus hombros ante un equipo que no perdona.

Creemos que Atlanta con la victoria de ayer terminó de desmoronar las esperanzas de estos Dodgers y hoy querrán finiquitar la serie con su mejores hombres en el montículo, y son capaces considerando que la ofensiva ha vuelto a despertar y sus lanzadores han retomado el nivel que les conocemos.