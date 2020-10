Pronóstico Dodgers vs Braves| Análisis, cuotas, apuesta

El cuarto juego de la Serie de Campeonato de Dodgers vs Braves correspondiente a la Liga Nacional se disputará el día de Jueves en la tarde en el Globe Life Field de Arlington, Texas, en un enfrentamiento donde el equipo de Dodgers podría igualar la serie.

Los Braves se encuentran por arriba tras ganar los primeros dos juegos pero los Dodgers ganaron el día de ayer y esperan continuar con otro buen resultado.

Los Ángeles Dodgers

El conjunto angelino consiguió su primera victoria en la serie y de que manera, ya que bapulearon por 15-3 a los Braves en el Juego 3 en un encuentro en donde un record histórico fue roto.

Los Dodgers no necesitaron más que un solo inning para decidir el encuentro a su favor ya que conectaron la asombrosa cantidad de once carreras en la parte alta de la primera entrada, rompiendo la marca de más carreras anotadas en un solo inning en la historia de la postemporada.

Mookie Betts conectó el primer hit de la noche en el primer turno al bate para que posteriormente Corey Seager lo empujara a home con un doble. Justin Turner y Max Muncy fueron outs en jugadas de rutina, pero las grandes tragedias se escriben con dos outs en la pizarra.

Un doble del catcher Will Smith empujó a Seager a home. Cody Bellinger con mucha disciplina negoció un boleto a primera y ya con dos corredores en las almohadillas Joc Pederson conectaría un cuadrangular que pondría las cosas por 5-0. El siguiente al bate, Edwin Ríos, añadiría otra carrera con un homerun solitario en back-to-back para el 6-0. Más bases por bolas llegarían, esta vez para Chris Taylor y Betts en su segunda aparición al bate en el inning. Seager volvió a conectar un hit, esta vez con un sencillo que impulsó a Taylor y dejó a Betts en tercera. Turner sería golpeado por un pitcheo y Muncy tomó venganza de su primer al bat y puso la cereza sobre el pastel con un grand slam que pondría la pizarra por 11-0 a favor de los Dodgers.

Ese espectacular inning terminó con un ponche de Will Smith, pero ya todo el daño estaba hecho. El resto de carreras vendrían de parte de Cody Bellinger (con un homerun solitario) en el segundo inning, mientras que en el tercer inning Seager conectó para un homerun solitario en esta ocasión, además de que Justin Turner anotó en jugada de selección y Muncy hizo lo propio tras un sencillo de Bellinger.

Atlanta Braves

El Juego 3 fue una total pesadilla para el equipo de Atlanta ya que significó su peor derrota en la toda la temporada. Un equipo caracterizado por una ofensiva explosiva no pudo ni meter las manos luego de que su pitcheo los colocara muy por debajo apenas en la primera entrada.

Todos sabemos que la rotación abridora no es el mayor fuerte del equipo de Atlanta, y tras haber utilizado a Fried y Anderson están en su punto más vulnerable y así lo aprovecharon sus rivales, quienes les hicieron más carreras en un solo encuentro que todas las que recibieron en los siete juegos previos.

Kyle Wright fue el abridor del día de ayer y fue retirado tras permitir 5 hits, 2 bases por bolas y 7 carreras limpias en tan solo 0.2 innings lanzados. Fue reemplazado por Grant Dayton quien no lo hizo mejor, permitiendo 8 hits, 8 carreras limpias y 1 base por bolas en 2.0 innings. Todo el daño recibido por el equipo se concentró solo en Wright y Dayton ya que luego de ellos Ynoa, Webb y Greene se fueron impunes.

La ofensiva del equipo también estuvo irreconocible conectando solo 7 hits en todo el juego. La primera anotación vino gracias a un homerun solitario de Cristian Pache en la parte baja del tercer inning para poner las cosas, lastimosamente, por 15-1.

Atlanta tuvo que esperar hasta la novena entrada para anotar nuevamente. Con Tyler Flowers en tercera y Ozzie Albies en segunda, Austin Riley conectó un rodado para una jugada de selección donde lo sacaron out en primera, pero Flowers pudo llegar a home con facilidad. Posteriormente Johan Camargo conectaría un doble con el que Albies anotaría, y el juego terminó con un rodado de Pache a quien sacaron out en primera.

Clayton Kershaw vs Bryse Wilson

Tras ser removido del Juego 2 con molestias en la espalda, Kershaw se encuentra en plenitud de forma y listo para tomar el montículo. Este será el segundo juego de Kershaw en la postemporada 2020, ya que lanzó una joya de 8.0 innings sin permitir carreras contra Milwaukee y 6.0 innings de 6 hits y 3 carreras contra San Diego.

Bryse Wilson se alistará para su primera apertura en la postemporada. En temporada regular lanzó 15.2 innings y tuvo un ERA de 4.02. De sus seis apariciones, dos fueron como abridor (vs Red Sox y vs Marlins) y en ninguna de ellas permitió más de una carrera.

Pronóstico

Es muy dificil no favorecer a los Dodgers para este encuentro. El equipo de Los Ángeles sale como amplio favorito luego de la gran victoria de ayer en la que continuaron lo que dejaron a medias en el noveno inning del Juego 2.

Hoy, con Kershaw en la loma, todo parece indicar que los Dodgers empataran la serie a 2-2 ya que Wilson, si bien tuvo buenas actuaciones en sus dos aperturas de la temporada, no tiene mucha experiencia en este rol y hoy le toca bailar con la más fea. Miami y Boston no son equipos al nivel de los Dodgers y hoy recaen muchas dudas sobre sus hombros.

Es probable que Wilson no dure mucho en el montículo y que Atlanta maneje el juego con su bullpen, el cual no es para nada malo, pero tendrán que hacerlo muy bien para superar a Kershaw y al gran cuerpo de lanzadores de los Dodgers, sobretodo si Wilson no da la talla.