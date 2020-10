Pronóstico Crotone vs Atalanta | Análisis, cuotas, apuesta

La Jornada Sabatina de Serie A iniciará con encuentro entre Crotone vs Atalanta, partido importante para el elenco visitante que necesita volver a las sendas de la victoria después de 2 partidos consecutivos con derrota en el campeonato nacional de fútbol Italiano.

CROTONE

El Crotone sigue sin poder ganar en lo que va de Serie A y apenas suma 1 punto de 15 posibles que lo colocan como colista en la tabla de posiciones. Sorprendentemente, ese único punto rescatado ha sido frente a la Juventus, un encuentro que terminó 1-1 y que evidenció el mal momento de los actuales campeones. Fuera de ese empate, el Crotone ya suma 15 goles en contra en apenas 5 partidos y llega de ser goleado por el Cagliari en la última fecha con resultado final de 4-2.

Se enfrentarán a un rival al que no han podido vencer en los últimos 7 cotejos tomando en cuenta todas las competiciones y tendrán que hacerlo, como es normal, con algunas bajas en su plantilla: Koffi Djidji, Denis Dragus y Emmanuel Rivière estarán descartados por lesión. Mientras que Luca Cigarini deberá cumplir suspensión por la roja vista en la última jornada.

ATALANTA

Después de empezar con todo en la Serie A, el Atalanta ha caído en los últimos 2 partidos de la competición de manera sorpresiva. Quizás la última derrota haya sido la que mas ha afectado a los de Bérgamo, partiendo como favoritos ante la Sampdoria quien los vapuleó 1-3 en su propia casa. Entre semana al menos lograron rescatar un empate ante el Ajax por UEFA Champions League, cotejo en el que iniciaron perdiendo por 0-2 pero en el que lograron reaccionar para evitar otra caída estrepitosa.

Los de Gasperini han concedido al menos 2 goles en sus últimos 5 partidos de Serie A, un problema defensivo que desde la temporada pasada ha sido la única debilidad de un conjunto que bien es cierto ataca demasiado. La labor será volver a las sendas de la victoria esta jornada, enfrentando a un rival notoriamente mas débil que no ha logrado sumar de a 3 desde el inicio de la campaña.

En cuanto a bajas se refiere, Marten de Roon y Mattia Caldara estarán descartados para el encuentro por lesión.

JUGADOR MÁS POWER

Simy ha marcado 6 goles en los últimos 8 partidos disputados en casa para el Crotone. El jugador Nigeriano de 28 años de edad buscará dañar una defensa de Atalanta que está teniendo más problemas de lo normal últimamente.

Duván Zapata ha marcado 2 goles y aportado 2 asistencias en los 5 encuentros disputados en la Serie A. El héroe frente al Ajax marcando un doblete y uno de los mejores delanteros de Italia sin ninguna duda. El Colombiano puede ser la clave para romper esta racha negativa de cotejos sin ganar.

PRONÓSTICO

Partido donde está claro que los visitantes parten como claro favorito ante un rival que no ha logrado absolutamente nada en lo que va de competición. Sin embargo, la mala situación que pasan los de Bérgamo puede ser un condicionante que le da alas a los locales, quienes sacaron su único punto en un empate ante la Juventus.

ambos equipos cuentan con falencias en la zona defensiva, ventaja que puede ser bien aprovechada por el Atalanta que, pese a no pasar por su mejor momento, no ha dejado de responder en ofensiva con delanteros que no se cansan de marcar goles.

Por lo tanto, considerando todo lo ya mencionado, es posible que tengamos un duelo de ida y vuelta donde los visitantes quizás se impongan con un marcador que puede llegar a ser muy abultado.