Pronóstico Cowboys vs Vikings | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los partidos programados para la tarde del día domingo en la Semana 11 de la NFL será el presente enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y los Minnesota Vikings, encuentro que se disputará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

Dallas Cowboys

Este no ha sido el año para los Cowboys. El equipo de Dallas no podrá acceder a los playoff y podemos decir esto con certeza, ya que ocupan el último puesto de la división este de la Conferencia Nacional con un récord de 2-7-0. Además, con todas las bajas que han acumulado durante la actual campaña, seguramente las cosas no mejoren para esta segunda mitad de temporada.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Cowboys llegan a este compromiso con una racha de cuatro derrotas consecutivas ante equipos como Arizona, Washington, Philadelphia y Pittsburgh. En tres de esas derrotas anotaron diez o menos puntos, aunque en su último compromiso ante Pittsburgh casi dan la sorpresa ante uno de los mejores equipos de la liga y esperan continuar con ese buen nivel hoy en esta visita ante un rival complicado.

Estadísticas a considerar

La defensiva de Dallas ha mejorado un poco pero sigue siendo la mayor preocupación para su entrenador y los aficionados. Los Cowboys son el equipo que más puntos permiten por partido en la NFL con un promedio de 32.2 mientras que su defensa terrestre es la segunda peor de la liga, permitiendo a sus rivales un promedio de 157.0 yardas por encuentro.

Minnesota Vikings

Los Vikings han logrado salir del pozo de la división norte de la Conferencia Nacional y ahora ocupan la tercera plaza con un récord de 4-5-0. Aún existen ciertas posibilidades de que los Vikings alcancen a pelear por el comodín si continúan venciendo a sus rivales, pero eso es algo que solamente ellos pueden lograr y que luce complicado considerando que deben enfrentarse a Tampa Bay, New Orleans y Chicago en lo que resta de su calendario.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Pero lo importante es el presente, y Minnesota está gozando de uno muy bueno. Llegaron a la Semana 8 con un récord de 1-5-0 y a partir de ahí no han parado de sumar victorias, ganando tres encuentros consecutivos contra rivales divisionales (Green Bay, Lions, Chicago). Su defensa mejoró notablemente en esa racha de victorias, permitiendo un promedio de tal solo 18.3 puntos por partido, siendo más fieles a los Vikings que hemos conocido en las últimas temporadas.

Estadísticas a considerar

La ofensiva de Minnesota ha comenzado a carburar en las semanas recientes y esa mejoría se ha notado en sus estadísticas. Los Vikings son el quinto equipo que más yardas por tierra recorre en la NFL, promediando 153.6 por partido, además de conseguir un promedio de 392.1 yardas totales por encuentro, noveno mejor promedio de la NFL.

Jugador más power

El quarterback de tercera fila Garrett Gilbert consiguió dar su primer pase para touchdown en la temporada en el último encuentro de su equipo contra Pittsburgh. Gilbert lanzó para 243 yardas y fue interceptado en una ocasión durante ese encuentro.

Adam Thielen fue el receptor en los dos pases para touchdown que Kirk Cousing lanzó en el último partido del equipo ante los Vikings. Thielen ha recibido 9 pases para touchdown en la temporada, estando empatado en la cima de esta estadística en la liga con otros tres jugadores.

Pronóstico

Ambos equipos llegan en direcciones completamente opuestas y con mucha razón el equipo local es el favorecido en las apuestas para ganar el partido. Los Vikings han levantado su juego considerablemente y están retomando el nivel que los llevó hasta la postemporada en la campaña anterior y su defensa ha dado signos de volver a ser esa unidad sólida que todos conocemos.

Por parte de los Cowboys no hay mucho que decir: la lesión de su quarterback titular Prescott junto a la de su suplente Dalton han dejado al equipo muy mal parado en esta temporada. Al tener una defensa mala, requieren de un buen quarterback que comande a la ofensiva para poder ganar y ciertamente Gilbert no es ese hombre.

Dallas ha perdido todos sus partidos en condición de visitante en esta temporada, y los últimos dos resultaron en derrota por más de diez puntos de diferencia.