Pronóstico Colts vs Texans | Análisis, cuotas, apuesta

Colts vs Texans, partido correspondiente a la Semana 13 de la NFL, y el cual tendrá lugar en el NRG Stadium, hogar de unos Houston Texans que quieren seguir soñando con los playoffs.

INDIANAPOLIS COLTS

Los Indianapolis Colts buscarán recuperarse en este encuentro después de sufrir una dura caída durante la semana pasada. La cual les hizo perder el liderato de la AFC Sur, quedando ahora a 1 juego de diferencia de los Tennessee Titans. Sin embargo, saben que un buen resultado aquí no solo los regresaría al sendero de la victoria, sino que también crearían una gran diferencia con respecto a los Texans por el segundo lugar de la división.

Los Colts vienen de su peor presentación defensiva de la temporada, donde permitieron hasta 35 puntos durante la primera mitad. Algo que hizo que los 25 tantos que logró aportar la ofensiva no sirvieran para evitar una derrota ante los Tennessee Titans, quienes se impusieron con un marcador final de 45-26.

El problema principal de los Colts en su anterior partido fue la defensa terrestre. Ya que, Derrick Henry, corredor de los Titans, hizo lo que quiso el pasado fin de semana, registrando 178 Yardas por acarreo y anotando hasta 3 Touchdowns.

HOUSTON TEXANS

Los Houston Texans saben que no tienen margen de error si es que quieren mantenerse en la pelea por entrar en los playoffs. Siendo este partido una de las primeras “finales” que tendrán que afrontar de aquí al final de la temporada.

Los Texans lograron registrar una segunda victoria consecutiva al derrotar en condición de visitante a los Detroit Lions. En un partido el cual dominaron de principio a fin, gracias a un Desahun Watson que estuvo intratable, sumando un total de 318 Yardas, acertando 17 de 25 pases y dando 4 pases para Touchdown. Guiando a su equipo a una cómoda victoria de 41 por 25.

A pesar de sus dos victorias consecutivas, los ánimos no se encuentran al máximo en Houston. Ya que, perdieron a su mejor recibidor, Will Fulle V, para el resto de la temporada regular, tras haber dado positivo en una prueba por “dopaje”.

JUGADOR MÁS POWER

Aunque solo completó el 59% de sus pases en su anterior presentación, la calidad de Ryan Tannehill es indiscutible. Ya que, el quarterback de 32 años ha sumado un total de 2608 Yardas y 23 pases para Touchdown, con solo 4 intercepciones en esta temporada.

La temporada de Deshaun Watson ha sido espectacular, registrando 3201 Yardas completadas, con 24 pases para Touchdown y solo 5 intercepciones en 11 partidos.

PRONÓSTICO

Los Indianapolis Colts tienen la gran oportunidad de dar un paso al frente por el segundo puesto en su división en este partido. Dado que, aunque vienen de una pésima labor defensiva, y enfrentarán a un Quarterback como Deshaun Watson, que es de los mejores en la NFL. La ausencia de Will Fule V es muy delicada para los Houston Texans, ya que, ahora Watson no tendrán a quien había sido su principal aliado en esta temporada, algo que reducirá considerablemente el desempeño ofensivo del equipo. Además, defensivamente los Texans no son un equipo fiable, asi que, lo Colts podrán hacer mucho daño con su buen ataque.

Por lo tanto, mi recomendación en esta oportunidad es tomar a los Indianapolis Colts como los vencedores del encuentro por al menos 1 gol de campo.

