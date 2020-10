Pronóstico Chiefs vs Bills | Análisis, cuotas, apuesta

El primer partido que tendremos el día Lunes y uno de los últimos que se jugará correspondiente a la Semana 6 de la NFL es ni más ni menos que el presente Chiefs vs Bills, el cua será disputado en el New Era Field de Orchard Park, New York.

Kansas City Chiefs

Los actuales campeones de la NFL llegan a este partido tras sufrir el primer revés de su temporada durante la semana anterior, siendo vencidos en casa sorpresivamente por Las Vegas Raiders con un marcador final de 40-32. A pesar de esa derrota, Kansas City se mantiene en la cima de la división oeste de la Conferencia Americana con un record de 4-1-0

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Durante la semana los Chiefs adquirieron a Le’Veon Bell proveniente de los New York Jets. Bell, uno de los mejores jugadores de su anterior equipo, proveerá muchas más armas a la ofensiva de los Chiefs, dandoles un hombre confiable para acarrear el balón por tierra.

Estadísticas a considerar

La ofensiva de Kansas City continúa siendo explosiva como solo ella puede serlo, y de la mano de Mahomes los Chiefs continuan sumando puntos constantemente a los marcadores de sus partidos.

Los Chiefs son el tercer equipo que más mueve el balón por partido, con 407.2 yardas recorridas en promedio. Además, convierten el 51.5 % de sus terceras oportunidades, tercer mejor porcentaje en la NFL.

Buffalo Bills

Al igual que los Chiefs, los Buffalo Bills se encuentran cómodamente como líderes de su división con record similar de 4-1-0. El equipo estuvo navegando cómodamente durante las primeras cuatro semanas de la temporada regular antes de ser abatidos por los Tennessee Titans en su partido correspondiente a la Semana 5, siendo derrotados por 42-16.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

En esa caída ante Titans ocurrió algo que era de prever. La labor defensiva de Buffalo en esta temporada ha dejado mucho que desear luego de ser una de las unidades más solidas la campaña anterior, y es algo que el conjunto de New York debe mejorar para no necesitar tanto de su grandiosa ofensiva.

Estadísticas a considerar

Como mencionamos anteriormente, ha sido la ofensiva lo que ha mantenido a estos Bills ganando partidos.

Buffalo promedia 293.8 yardas por aire por encuentro, lo que es el segundo mejor promedio en toda la NFL. Sumado a eso, convierten el 57.8 % de sus terceras oportunidades, lo que es el mejor registro en ese ámbito en la liga. Contrariamente a eso, sus oponentes les convierten el 50.9% de las terceras oportunidades, tercer peor porcentaje para cualquier equipo de la NFL.

Jugador más power

El quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, ha tenido una muy buena temporada y sus números lo ubican como uno de los mejores QB de la liga. Allen ha lanzado 14 pases para touchdown y ha recorrido 1589 yardas con sus pases, ambas marcas siendo las segundas mejores de la liga.

El quarterback estrella de los Chiefs y uno de los mejores de toda la NFL, Patrick Mahomes, no se queda atrás con respecto a su rival de turno. Mahomes ha lanzado 13 pases para touchdown y ha recorrido 1474 yardas por aire, y esas marcas son las cuartas mejor de la liga en su respectivo reglón.

Pronóstico

Lo peor que le pudo pasar a los Bills luego de derrota que sufrieron la semana pasada es enfrentarse a los Chiefs. Podemos decir lo mismo de Kansas City, ya que no tendrán un rival fácil.

Las defensas de ambos equipos permitieron 40 o más puntos en sus anteriores compromisos y lucen bastante débiles de cara a este partido. Los dos equipos poseen ofensivas que están entre las mejores de la NFL y no sería de sorprender que vieramos otro partido con muchísimas anotaciones de parte de ambos elencos.

Seguramente veremos un juego de alto ritmo ya que a los dos equipos les gusta mover el balón por aire, y esto podría darnos como resultado un partido con muchos puntos.