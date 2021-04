Pronóstico Chelsea vs West Brom | Análisis, cuotas, apuesta

Chelsea vs West Brom abrirán la jornada sabatina de la Premier League, duelo importante para el conjunto local, el cual desea mantenerse en zona de Champions League, posición que pende de un hilo por lo apretado que se encuentran las cosas en la tabla general.

CHELSEA

El Chelsea ha mejorado considerablemente su nivel y pretende seguir con esta tónica después del parón de fecha FIFA. Los Blues se fueron al descanso con un empate que no le ayuda mucho en su camino por clasificar a Champions, pero al menos sigue dependiendo de si mismo para hacerse de dicha plaza.

Uno de los grandes aspectos en los que ha mejorado ha sido en el defensivo, zaga que no ha recibido ningún gol en los últimos 5 encuentros disputados en condición de local. Además, poseen buenos números a la hora de enfrentar a este rival en especifico, ganando 10 de los últimos 12 enfrentamientos sostenidos tomando en cuenta todas las competiciones.

N’Golo Kanté parece ser la única baja confirmada para este compromiso por lesión. Del resto, los efectivos que estaban en duda posiblemente estén listos para ser elegibles.

WEST BROM

El West Brom empieza a resignar el hecho de perder la categoría en la misma campaña que logró el ascenso, esto porque ya se encuentra a 10 unidades de la salvación, una diferencia holgada para un club al que le ha costado mucho sumar en esta Premier League con apenas 18 unidades hasta ahora.

Por si fuera poco, los números en condición de visitante no dan esperanzas para pensar que sacarán un buen resultado en este choque, esto porque no han podido sumar de a 3 en 14 de los 14 choques más recientes disputados lejos de casa. De hecho, no han podido decir presente en el marcador en 5 de los últimos 7 duelos de Premier League.

Conor Gallagher no será elegible para esta oportunidad por tener que visitar a su club propietario, del resto no parece haber problemas en cuanto a lesiones para The Albion.

JUGADORES DESTACADOS

Kai Havertz ha tomado el protagonismo en los 11 de gala del Chelsea desde la llegada de un nuevo entrenador y el juvenil ha respondido de buena manera con actuaciones interesantes. Además de ello, tuvo un buen nivel con su selección, por lo que intentará seguir con esta tónica al retomar las cosas con su club.

Matheus Pereira es uno de los efectivos más interesantes por parte del conjunto visitante. Con apenas 24 años, ha anotado 5 goles y aportado 3 asistencias en esta campaña de Premier League. Tener en cuenta que esto tiene más valor cuando perteneces a un club con muchas limitaciones en plantilla.

PRONÓSTICO

El Chelsea ha sabido hacerle daño a este adversario, anotándole al menos 3 tantos en los últimos 3 choques que han sostenido tomando en cuenta todos los torneos y seguramente tengan la oportunidad de hacer lo mismo en esta cita si nos dejamos guiar por el momento actual de cada conjunto.

El West Brom ha caído en su nivel de juego de manera tremenda, algo que se puede intensificar si bajan los brazos y se resignan a que no podrán seguir formando parte de la primera división Inglesa. Además, los de Thomas Tuchel no han perdido en sus últimos 10 compromisos, por lo que no se espera que se corte esta buena racha en este compromiso.

Por tanto, un voto de confianza para los dueños de casa, quienes necesitan ganar para seguir manteniendo su puesto de Champions League de cara a la próxima temporada.