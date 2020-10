Pronóstico Chelsea vs Southampton | Análisis, cuotas, apuesta

Sábado lleno de fútbol en Inglaterra y uno de los partidos correspondientes para este día será el que sostendrán Chelsea vs Southampton en Stamford Bridge. Dos conjuntos que vienen de ganar en la pasada jornada y quieren comenzar a cosechar una buena racha en el campeonato.

CHELSEA

El Conjunto de Lampard se tomó un respiro en la última fecha después del comienzo tan turbio que tuvieron en la competición. Imponiéndose al Crystal Palace por 4-0, un rival que estaba dejando buenas sensaciones tras los primeros partidos. El objetivo ahora es tratar de mantener la buena racha que acarrean en condición de local, ganando 7 de sus últimos 8 partidos y manteniendo la portería en 0 en 5 de ellos.

El servicio de sus jugadores a sus respectivas selecciones ha dejado algunas bajas para esta reanudación del campeonato local. Edouard Mendy, quien se había ganado la titularidad desde su llegada, estará descartado por una lesión sufrida con Senegal. Mientras que Kanté llegó con problemas físicos que lo ponen en duda para este fin de semana.

Por otro lado, después de tantas semanas de espera Hakim Ziyech y Christian Pulisic han entrenado con normalidad tras superar sus respectivas lesiones y seguramente disputen minutos de juego en una ofensiva que veremos como se plantará en el campo, con tantas opciones para elegir en la plantilla.

SOUTHAMPTON

El Southampton tuvo un comienzo de tropiezos tras caer en las primeras 2 jornadas de Premier League. Sin embargo, dejaron una buena imagen antes del parón con 2 victorias consecutivas en la que lograron mantener su valla con 0 goles, un alivio total para un conjunto que semanas atrás estaba recibiendo 5 tantos del Tottenham.

Los Santos tienen buenos recuerdos en Stamford Bridge ya que, en su última visita a este estadio, se llevaron una sorprendente victoria de 0-2. De hecho, en las últimas 2 ocasiones han logrado salir al menos con un punto y sin recibir ningún gol, algo muy difícil de cumplir ante este rival en su propia casa.

Stuart Armstrong y Moussa Djenepo serán los jugadores que estarán descartados para este partido por lesión. Mientras que Mohammed Salisu es duda.

JUGADOR MÁS POWER

A pesar de no haber marcado ningún gol por Premier League, Timo Werner ha dejado buenas sensaciones en ataque. Tirado a banda o como 9 de área, el Alemán intenta de todas las formas participar en una ofensiva del Chelsea que todavía le queda mucho por ajustar. Con apenas una asistencia en 4 partidos, el delantero de 24 años poco a poco irá marcando goles con la camiseta azul.

Danny Ings ha marcado 3 goles en los 4 partidos que ha disputado el Southampton en la presente campaña. Excelente comienzo para el delantero Inglés de 28 años, que buscará aprovechar los huecos en defensa que seguramente dejará el Chelsea.

PRONÓSTICO

El Chelsea por obvias razones parte como favorito para llevarse los 3 puntos en esta nueva jornada de competición. Pero deberá tener cuidado en el ámbito defensivo, una línea en la que todavía no encuentran su mejor versión y donde han tenido problemas desde la pasada campaña. Además, parece ser que Thiago Silva no estará en la zaga, una baja sensible que puede aportar mayor organización a la defensa.

Los Santos han estado sólidos y compactos en las últimas fechas, pero también hay que mirar a los rivales que ha enfrentado. El West Brom y el Burnley no parecen ser los mejores equipos para poner aprueba tu línea defensiva, el Chelsea sí será una verdadera prueba de fuego con demasiadas variantes en ofensiva, además del regreso de Pulisic y el posible debut de Hakim Ziyech.

Por lo tanto, creemos que se pondrán marcar varios tantos en este choque, con unos blues obligados a buscar la victoria y un rival que esperará el momento adecuado para hacer daño a una defensa del Chelsea que no convence a casi nadie.