Pronóstico Cavaliers vs Magic | Análisis, cuotas, apuesta

Habrá acción de NBA en esta noche del día 04 de Enero y uno de los primeros partidos que se jugarán será el que enfrente a los equipos de Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic, quienes se verán las caras en el Amway Center de Orlando, Florida.

Cleveland Cavaliers

El inicio de temporada de los Cavaliers ha sido bastante positivo más si tenemos en cuenta las pocas esperanzas que habían depositadas en ellos, con un récord de 4-2 tras seis juegos que los tienen como cuartos en la Conferencia Este.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Después de acabar la anterior temporada con el peor récord de la conferencia y con el segundo peor registro en toda la NBA en general, el conjunto de Ohio intentará dar una actuación mucho más digna en esta campaña, y resultados como los obtenidos en su última presentación ante los Atlanta Hawks, donde ganaron por 96-91, serán requeridos si desean lograr este objetivo.

Esa victoria ante los Hawks puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas (119-99 vs Pacers y 95-86 vs Knicks) las cuales culminaron con su arranque invicto. Aun así, hay que ponerle un ojo a la defensa de los Cavaliers, la cual es la segunda mejor en la liga en lo que se refiere a promedio de puntos permitidos con apenas 102.0, además de ser el cuadro que más robos de balón promedia por partido con 11.0.

Orlando Magic

¿Golpe de realidad para el equipo de Florida? El Orlando Magic llega a este compromiso con un récord idéntico al de los Cavaliers, con 4-2, el cual los mantiene cerca de la punta de la Conferencia Este estando solo un juego por detrás de los 76ers.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Sin embargo, han perdido en sus dos últimas presentaciones ante 76ers y Thunder, cayendo por marcadores de 116-92 y 108-99 y poniendo fin a una racha de cuatro choques consecutivos anotando más de 110 puntos, algo atípico considerando el estilo de juego del Magic en las más recientes campañas.

Orlando está jugando a un alto ritmo, promediando 103.6 posesiones por encuentro. Sin embargo, no logran aprovechar todas esas posesiones con un porcentaje de conversión de tiros de campo de apenas 43.9%, el quinto peor en la liga, además de que su promedio de 9.0 triples por partido es el peor en toda la NBA. Habrá que ver si logran volver a acceder a la postemporada aunque considerando la calidad de rivales que hay en el Este, seguramente acabarán cerca de los puestos de playoff.

Jugador más power

Collin Sexton se puso el equipo a hombros en su último partido, anotando 27 puntos, consiguiendo 2 rebotes y dando 3 asistencias en la victoria ante los Hawks. Además, robo el balón en tres ocasiones y anotó con 10 de sus 18 intentos.

Nikola Vucevic tuvo su mejor actuación individual en la reciente derrota de su equipo ante el Thunder, anotando 30 puntos, consiguiendo 13 rebotes y dando 2 asistencias. El montenegrino promedia 21.5 puntos y 11.5 rebotes por encuentro, además de 1.0 robos de balón.

Pronóstico

La falta de acierto en ofensiva será un gran problema para el Magic el día de hoy cuando reciban la visita de una de las mejores defensas de la liga. Los Cavaliers no necesitan anotar mucho para ganar, y con incomodar en los tiros del Magic les será suficiente para superarlos poco a poco en el marcador.

Aunque no ganen, no creemos que el encuentro sea tan disparejo como las casas de apuestas nos quieren hacer ver. Orlando viene en caída libre luego de su buen comienzo de temporada y con Drummond consiguiendo rebotes y con Sexton anotando en la forma en que lo ha hecho recientemente, no vemos a los Cavs llevándose una paliza en Florida.