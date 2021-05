Pronóstico Burnley vs West Ham | Análisis, cuotas, apuesta

la jornada de Premier League cerrará con un partido interesante. Burnley vs West Ham se verán las caras este día lunes en un duelo donde los visitantes necesitan sumar para mantenerse en la pelea por puestos de competición Europea.

BURNLEY

El Burnley parece que podrá mantener la categoría una temporada más tras encontrarse a 9 puntos de la zona de descenso a falta de tan pocas jornadas en la competición. Los Vinotintos lograron recuperarse en la última fecha tras acarrear 3 caídas consecutiva, esto tras vencer a los Wolves por 0-4 la semana pasada.

Deberá recibir a uno de los conjuntos sensación del torneo, intentando dejar atrás la mala racha que ha consumado en casa, en la que lleva sin ganar en sus 7 choques más recientes del campeonato de Premier League. Pese a esto, su último triunfo debe ser la inyección anímica necesaria para ir a por todas en este duelo.

Robbie Brady y Kevin Long serán los efectivos descartados para este compromiso por lesión.

WEST HAM

El West Ham perdió un encuentro crucial en la última fecha contra el Chelsea, lo cual hizo que los Blues le sacaran mas distancia en la carrera por puestos de UEFA Champions League. Pese a ello, están a tiro de conseguir una plaza de Europa League y con la victoria del Tottenham en la jornada tienen la presión de sumar de a 3 en esta oportunidad.

El historial no le pone un panorama para nada alentador ya que, a pesar de haber ganado el choque de la primera vuelta, los martillos han perdido en 3 de los últimos 4 compromisos disputados ante el Burnley, dos de ellos en campo ajeno y sin anotar ningún gol.

Además, los problemas en cuanto a lesiones cada vez son más complejos: Darren Randolph, Andriy Yarmolenko, Declan Rice y Aaron Cresswell no podrán viajar para enfrentar a los vinotintos.

JUGADORES DESTACADOS

Chris Wood ha marcado 10 goles y aportado 3 asistencias en lo que va de campaña, anotando un Hat Trick en la última fecha crucial para que su equipo se mantenga alejado de la zona roja, sin duda, el mejor efectivo por parte de los dueños de casa.

Jesse Lingard la sigue rompiendo con la camiseta de los martillos, registrando 9 tantos y 4 asistencias en apenas 11 citas. Desde su llegada en el mercado de invierno, uno de los efectivos más determinantes en este tramo de la temporada.

PRONÓSTICO

Este suele ser un cotejo en el que no se logran reflejar muchos tantos en el marcador, de hecho, no se han marcado más de 4 goles en los últimos 4 compromisos disputados entre Burnley vs West Ham y en ninguna de esas citas ambos equipos han podido decir presente en el marcador, los tantos son o de un equipo o del otro, pero no de los dos.

Además, el West Ham debe estar algo cansado por el esfuerzo tremendo que ha hecho en la campaña con una plantilla que no se puede comprar a la de los grandes y que aún así ha competido de excelente manera.

Por tanto, se espera un choque disputado en el que se siga marcando la tendencia de pocos goles en el resultado final.