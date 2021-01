Pronóstico Buccaneers vs Washington | Análisis, cuotas, apuesta

El primer día de los Playoffs de la NFL de esta temporada 2020-21 llegará a su fin cuando los Tampa Bay Buccaneers visiten de la mano de Tom Brady a los Washington Football Team.

TAMPA BAY BUCCANEERS

Con la contratación del seis veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers, querían darle un salto de calidad definitivo al equipo y entrar a los playoffs después de un largo tiempo. Y sus objetivos se han cumplido al 100%, ya que, el veterano de 43 años ha llevado a los Buccaneers a su primera postemporada después de 13 años. Y aunque fue vía el Wild Card pese a tener un record de 11 victorias y 5 derrotas, eso poco le ha importado a la afición, la cual tiene grandes expectativas al ver a su equipo comandado por un histórico de la NFL.

Si bien el trabajo defensivo de los Buccaneers no ha sido excelente en esta temporada, estos han sabido suplir cualquier falencia con su gran ofensiva. La cual es una de las mejores de la NFL con un promedio de 30.8 puntos por partido, algo que demostraron en sus ultimas 2 presentaciones de la temporada regular, donde anotaron más de 40 puntos.

La defensa de los Buccaneers podría tener una buena noche ante una ofensiva poco productiva como la de Washington. Sin embargo, la clave para ellos será cuanto logre producir Tom Brady contra la buena defensa rival, y para ello el veterano necesitará de todo el apoyo de Mike Evans, quien ha sido su principal colaborador en esta campaña. Ya que, el receptor de 27 años, registró 70 recepciones, con 1006 Yardas y 13 Touchdowns.

WASHINGTON FOOTBALL TEAM

Contra todo pronostico los Washington Football Team dirán presente en los playoffs de esta temporada 2020-21. Ya que, el conjunto de la capital registró un record de 7 victorias y 9 derrotas, pero el pobre nivel de su división le dio la oportunidad de ser el único equipo en esta postemporada en tener un record negativo. Sin embargo, querrán hacer lo mejor que puedan y seguir sorprendiendo a todos con su juego aguerrido y solido.

El éxito de Washington en esta temporada tiene nombre y apellido, Alex Smith, ya que, si bien el equipo siempre mantuvo una defensa de buena calidad, la cual finalizó con un promedio de 20.3 puntos permitidos por partido. Estos no encontraban la eficacia ofensiva necesaria para aprovechar sus esfuerzos, hasta la llegada del veterano Quarterback, quien si bien no tiene grandes números, tomó al equipo con un record de 2-7 y hundido en el fondo de la tabla, para convertirlo en uno de playoffs gracias a las 4 victorias que acumularon en sus 7 presencias.

Una de las problema principales con los que tendrá que lidiar Ron Rivera, entrenador de Washington, será la salud de Alex Smith, quien se ha tenido dolores en su pierna derecha, la cual consta hasta de 17 cirugías. Por lo que, no descartan la posibilidad de darle algunos minutos a Taylor Heinicke.

JUGADOR MÁS POWER

La temporada regular de Tom Brady fue sencillamente espectacular, ya que, registró 4633 Yardas completadas, con 40 pases para TD y solo 12 intercepciones.

Si bien sus 1582 Yardas completadas y su 6 pases para TD no son números de MVP, el liderato y cambio que generó Alex Smith en Washington, hacen que este sea el jugador más importante dentro del equipo.

PRONÓSTICO

Si bien los Tampa Bay Buccaneers cuentan con uno de los mejores Quarterbacks en la historia de la NFL, hoy no les será fácil penetrar a una defensiva de los Washington Football Team que ha demostrado tener el nivel suficiente para detener a cualquiera. Sin embargo, estos tendrán una dura noche en faceta ofensiva, ya que, Tampa Bay no es excelente en defensa, pero tiene lo necesario para detener a su inconsistente ataque. El cual además se verá aún más limitado al no tener a Alex Smith al 100%.

Por lo tanto, espero un partido donde los Buccaneers tomen un poco más el protagonismo, pero con la defensa de Washington manteniendo el marcador en bajos números.

