Pronóstico Buccaneers vs Giants | Análisis, cuotas, apuesta

El día Lunes tendremos el infaltable Monday Night Football de NFL, esta vez correspondiendo a la Semana 8. La mitad de la temporada ha llegado, y los equipos de Buccaneers y Giants estan encaminados en direcciones distintas para este momento de la campaña.

Tampa Bay Buccaneers

Los Buccaneers gobiernan la división sur de la Conferencia Nacional con un récord de 5-2-0 en lo que era la posición deseada por la gerencia luego de la gran cantidad de movimientos importantes que se hicieron durante la temporada baja, y todos esos jugadores recién llegados han tenido un impacto inmediato en el conjunto de Tampa, lo que les ha permitido estar en el liderato por encima de los Saints, quienes eran su rival directo por ese puesto.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Buccaneers de Brady, Fournette, Gronkowski y compañía llegan a este compromiso tras haberle propinado una paliza a los Raiders, ganándoles por marcador final de 45-20, aunque el marcador estuvo parejo durante gran parte del encuentro. Tampa Bay anotaría un total de 21 puntos en el último cuarto para obtener la ventaja decisiva frente a sus rivales, obteniendo más yardas totales que sus rivales (454) pese a tener menos tiempo de posesión (28:56).

Estadísticas a considerar

Si bien la ofensiva de Tampa es la que tiene la atención de todo el mundo por los nombres rutilantes que tiene, no hay que despreciar el trabajo defensivo que han hecho y como han cambiado en este aspecto de una temporada a otra.

Los Buccaneers son el tercer equipo que menos yardas totales en promedio permite a sus rivales con apenas 319.0, mientras que por tierra son prácticamente infranqueables permitiendo un promedio de tan solo 66.0 yardas por encuentro.

New York Giants

Otra campaña, y otro año desastroso para el equipo de los New York Giants. quienes de igual forma terminaron el año pasado como uno de los peores equipos de la liga. En el presente curso no solo poseen el peor récord de su división con 1-6-0, sino que ese récord también representa la peor marca para cualquier equipo de la conferencia, y la segunda mitad de la temporada no promete ser mejor.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Sin embargo, hay que reconocer que los últimos dos encuentros que ha tenido que disputar el equipo han sido bastante entretenidos y parejos, y así lo demuestra los marcadores: ganaron por 20-19 contra Washington en lo que significó su primera victoria de la temporada, y perdieron la semana pasada por 22-21 ante los Philadelphia Eagles.

Estadísticas a considerar

En gran parte, los Giants no han podido despegar debido a su ofensiva inoperante, que se encuentra entre las peores de la liga.

New York promedia apenas 299.6 yardas totales por encuentro, lo que supone la segunda peor marca en la NFL. Además, sus 17.4 puntos por partido también son el segundo peor registro en todo el fútbol americano estadounidense.

Jugador más power

A sus 43 años de edad, Tom Brady continúa siendo un jugador determinante y Tampa Bay lo agradece mucho ya que gran parte de su buena temporada se la deben a su brazo. El quarterback veterano tiene un total de 18 pases para touchdown, lo que es la cuarta mayor cantidad para cualquier quarterback en la NFL en la presente temporada.

En un equipo donde la ofensiva es intrascendente, es la defensa la que debe hacer más trabajo para evitar que sus rivales les pasen por encima en todos los partidos. Así lo entiende Blake Martinez, que con 73 tacleadas defensivas es cuarto en la NFL en este rubro en específico, ayudando a cortar los avances de los rivales en numerosas ocasiones.

Pronóstico

Tampa es claramente favorito para llevarse este partido y por mucha diferencia. Lucen como un equipo completamente superior linea por linea y no creo que vayan a dejarle muchas facilidades a los Giants.

Los Giants son un equipo que prefieren jugar por tierra debido a la poca confianza que poseen en su quarterback Daniel Jones, quien tiene más intercepciones que pases para touchdown en esta temporada, pero tienen que superar hoy a la muralla que supone la defensiva terrestre de los Buccaneers.

Tampa, con su arsenal ofensivo tanto terrestre como aéreo, tiene herramientas para hacer daño a New York por el medio que escojan, y creo que hoy son capaces de ganar este partido por más de doble dígito.