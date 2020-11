Pronóstico Brighton vs Liverpool | Análisis, cuotas, apuesta

Brighton vs Liverpool se verán las caras en esta jornada sabatina de Premier League. Duelo en el que el conjunto visitante querrá seguir sumando de a 3 para mantenerse en la pelea por la primera plaza. Mientras que los de casa intentarán empezar una racha ganadora tras su triunfo en la última fecha.

BRIGHTON

El Brighton logró respirar un poco después de una sorprendente victoria ante el Aston Villa en la jornada anterior. Las gaviotas se impusieron en campo visitante, frente a uno de los clubes sensación que estaba teniendo un tremendo inicio de campaña y que venia de golear al Arsenal.

De esta manera, se encuentran actualmente en la décimo sexta posición de la tabla general con 9 unidades, todavía con la zona de descenso muy cerca. Teniendo en cuesta esto, una victoria frente a los actuales campeones sería esencial para seguir alejándose del abismo pero, para lograr esto, deberán romper la mala racha que acarrean ante los Reds, cayendo en los últimos 8 cotejos ante ellos tomando en cuentan todas las competiciones.

Por si fuera poco, no podrán contar con uno de sus efectivos más peligrosos en las bandas. Tariq Lamptey se queda fuera de la convocatoria por la expulsión sufrida ante el Villa, baja sensible para un equipo que basa mucho su juego ofensivo en este efectivo en especifico. Florin Andone y Alexis Mac Allister completan la lista de jugadores que no estarán disponibles para la cita, estos últimos por lesión.

LIVERPOOL

Con muchas bajas importantes, el Liverpool está peleando codo a codo por la primera posición de la Premier League, empatados a puntos con el Tottenham (20 unidades cada uno) pero ubicándose en la segunda plaza por el diferencial de goles. Los de Klopp sorprendieron a todos goleando al Leicester en un choque atípico para su plantilla, presentando hasta 6 bajas que generalmente se hacen de un puesto en el 11 titular.

Ya se mencionó el buen historial que poseen los rojos ante este conjunto, un historial que se ve reforzado con el hecho de que, en esos cotejos que se mantiene invicto, ha marcado 27 tantos y solo ha recibido 7 por parte de las gaviotas. Además, los Reds han marcado al menos 2 tantos en 10 de sus últimos 11 partidos de Premier League, sumando ya en esta temporada 21 goles a favor ( el segundo club con más tantos en la tabla).

Joe Gómez y Naby Keita se quedan fuera del enfrentamiento por lesión. Por otro lado, el DT Alemán debería volver a colocar un 11 más habitual, después de presentar algunas rotaciones en la derrota sufrida ante el Atalanta el día miércoles.

JUGADOR MÁS POWER

Danny Welbeck solo necesitó de 3 partidos para anotar su primer gol en esta temporada de Premier League. El delantero fue la principal estrella en la victoria conseguida la semana pasada y tratará de repetir este rendimiento frente a los actuales campeones.

Diogo Jota estuvo ausente en el 11 de gala que presentó el Liverpool entre semana y no tuvieron la misma claridad en ataque. El Portugués se adaptó rápidamente a su nuevo club y ya suma 4 goles en 7 partidos. Cada vez ganándose aún más su puesto en el tridente prioritario.

PRONÓSTICO

El Brighton no ha tenido un buen desempeño en lo que va de temporada y en condición de local la cosa ha pasado por el mismo camino. Las gaviotas no han podido ganar en los 8 enfrentamientos más recientes disputados en casa, dato sumamente negativo tomando en cuenta que recibirá a un rival altamente ofensivo en esta fecha.

Klopp no escatimará en su alineación después de la debacle sufrida ante el Atalanta y presentará el 11 más fuerte con los efectivos sanos que posee, recordar que la plantilla está padeciendo algunas bajas importantes.

Teniendo en cuenta el nivel que han dejado en la Premier incluso con las ausencias, el Liverpool parte como gran favorito a llevarse la victoria. Aunque su rival siempre intenta dejar un fútbol atractivo, comete muchos errores que no serán perdonados por un equipo de esta calidad.