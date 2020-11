Pronóstico Bosnia-Herzegobina vs Italia | Análisis, cuotas, apuesta

Bosnia-Herzegovina vs Italia, partido correspondiente al Grupo 3 de la Liga A de la Fase de Grupos en la Nations League. Grupo en el cual tres de los cuatro equipos que lo componen, aún tienen oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

Bosnia-Herzegovina

La Selección de Bosnia-Herzegovina llega a este partido en el fondo de la clasificación, con solo 2 puntos y con el descenso a la Liga B asegurado. Por lo que, su honor es lo único que les queda por defender en esta última jornada de la fase de grupos.

Los bosnios, quienes aún no saben lo que es ganar en esta edición de la Nations League, consumaron su segunda derrota al hilo al caer en condición de visitante ante los Países Bajos. En un partido en el cual tuvieron que remar contra la corriente desde muy temprano, ya que, Georginio Wijnaldum, le dio una cómoda ventaja a los locales con goles al minuto 6 y al minuto 14. Mientras que, Memphis Depay, añadió un gol más al 55 y Smail Prevljak decoró el resultado con el descuento de Bosnia al minuto 63. Dando como resultado un marcador final de 3-1.

Bosnia-Herzegovina no hizo las cosas del todo mal durante las primeras jornadas, permitiendo solo 3 goles en los primeros 4 juegos. Sin embargo, su ofensiva nunca ha sido efectiva, anotando solo 3 goles en 5 partidos disputados.

DISFRUTA DE MÁS PRONÓSTICOS DE FÚTBOL HACIENDO CLIC AQUÍ

ITALIA

Italia ha tenido una muy buena participación en esta Nations League. Manteniéndose invicta durante las primeras 5 jornadas, y liderando el Grupo 1 con 9 puntos, a 1 de diferencia de Países Bajos y 2 de Polonia.

Los Italianos vienen de sumar su segunda victoria en este torneo, dominando de principio a fin el partido, registrando 19 remates y limitando a su rival a tan solo 2. Sin embargo, aunque tuvieron muchas oportunidades de cara al gol, siguen siendo poco efectivos. Teniendo que recurrir a la vía del penal para tomar la ventaja, y esperar al minuto 84 para sellar la victoria por medio de Domenico Berardi.

Gracias a su victoria en la jornada anterior, Italia llega como el equipo mejor parado del Grupo 1 de cara a la pelea por entrar en los playoffs. Ya que, una victoria aquí les daría el pase directo a la siguiente ronda, sin importar lo que hagan los demás, y aún empatando tienen buenas oportunidades de avanzar.

JUGADOR MÁS POWER

Con la ausencia de Edin Dzeko en el equipo, Miralem Pjanic, es el encargado de cargar con todo el peso del ataque del equipo bosnio. Por lo que, todo dependerá de lo que él logre hacer.

Nicolo Barella, quien está atravesando por un gran momento en el Inter, es el jugador llamado a liderar el ataque de Italia en el medio campo. Algo que ha cumplido de buena manera, anotando 1 gol y repartiendo 1 asistencia.

PRONÓSTICO

En este encuentro no hay que esperar nada más que el dominio de Italia, quien buscará anotar el primer gol del encuentro lo más rápido posible para así ejercer un control mayor y no preocuparse por el resultado del otro partido del grupo. Sin embargo, no hay que olvidar que el equipo italiano está pasando por un momento ofensivo un poco pobre, algo que ya se demostró contra Bosnia-Herzegovina en su anterior enfrentamiento, donde los bosnios cayeron por la mínima, 0-1. A su vez, con la ausencia de Dzeko en el ataque de Bosnia, su potencial ofensivo se reduce drásticamente, por lo que, no hay que esperar mucho de ellos en ataque.

Así que, tomando en cuenta todas las condiciones anteriormente mencionadas, la mejor opción en esta oportunidad es esperar un partido luchado, y con pocos goles en el marcador.

¡Apuesta en todos los partidos de Nations League en Wplay!

Recomendación: Menos de 3 goles. Cuota: 1.70.

Fotografias cortesia de GETTY + OneFootball