Pronóstico Bills vs 49ers | Análisis, cuotas, apuesta

El Monday Night Football de esta Semana 13 de la temporada regular de NFL tendrá como protagonistas a los equipos de Bills y 49ers, quienes se verán las caras en el Stade Farm Arena de Glendale, Arizona

Buffalo Bills

El equipo de Buffalo llega a este encuentro necesitando una victoria a como de lugar. Los Bills son primeros en la división este de la Conferencia Americana pero de no ganar hoy empatarían en la cima con los sorprendentes Dolphins, por lo que una victoria es fundamental si desean continuar con sus aspiraciones de quedarse con el título divisional.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Los Bills llegan en buena forma a este compromiso ya que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo ante rivales fuertes como Patriots y Seattle, y la única derrota que tienen durante ese lapso fue a manos de Arizona por marcador de 32-30, quienes les vencieron en la última jugada del encuentro, por lo que jugar en este estadio no traerá buenos recuerdos pero intentarán exorcizar esos fantasmas del pasado.

Estadísticas a considerar

La defensa de los Bills no es ni la sombra de aquella gran unidad que fue en la temporada anterior. Sin embargo, su ofensiva ha alcanzado un nuevo nivel y ha jugado muy bien en esta campaña.

Ofensivamente, Buffalo es el séptimo equipo que más mueve el balón por aire, promediando 268.1 yardas, mientras que convierten el 49.6% de sus terceras oportunidades, siendo este el segundo mejor registro en la NFL.

San Francisco 49ers

Poco a poco los San Francisco 49ers van recuperándose de la plaga de lesiones que afectó al equipo, aunque puede que ya sea muy tarde para intentar cualquier cosa. Son últimos en la división oeste de la Conferencia Nacional con un récord de 5-6-0, y tienen que hacer las cosas muy bien en este final de temporada regular si desean pelear al menos por el wildcard.

Imagen cortesía de GETTY + OneFootball

Jugando como lo hicieron en la semana anterior pueden tener una oportunidad de lograr ese objetivo, ya que vencieron por 23-20 a los Rams, uno de los mejores equipos en la conferencia, y con ese triunfo acabaron con una racha de tres derrotas al hilo a manos de Seattle, Green Bay y New Orleans. El rival de hoy también supondrá un desafío, más cuando tendrán que jugar lejos de su estadio principal (Levi’s Stadium) ya que los deportes fueron prohibidos en su condado local por motivos de sanidad.

Estadísticas a considerar

La ofensiva de los 49ers ha sido bastante promedio pese a todas las ausencias que ha tenido que soportar, pero este equipo donde brilla es en la otra cara de la moneda.

La defensa de los 49ers está entre las diez mejores en promedio de: yardas totales permitidas por partido, (326.4 – quinto), yardas aéreas permitidas (206.5 – cuarto), yardas por tierra permitidas (108.7 – décimo) y porcentaje de conversión en terceras oportunidades de sus rivales (37.6% – noveno).

Jugador más power

Una de las claves en ofensiva para los Bills será su receptor abierto Stefon Diggs. Diggs es el sexto jugador que más yardas ha conseguido post-acarreo en esta temporada, con un total de 945, aunque no viene de tener su mejor partido ante los Chargers en la semana anterior.

La ayuda del receptor abierto Deebo Samuel será más que bienvenida el dia de hoy. Samuel viene de tener su mejor partido en la temporada, recorriendo un total de 133 yardas en apenas 11 recepciones, promediando 12.1 yardas recorridas en cada una de ellas.

Pronóstico

Los Bills son un equipo que nos ha acostumbrado en esta temporada a tener partidos emocionantes con muchos puntos. Luego de un mes de Octubre donde dieron un paso atrás en materia ofensiva, Buffalo pareció reactivarse durante Noviembre, promediando 31.2 puntos por partido tras cuatro compromisos. El equipo querrá mantener esa buena ofensiva andando ante un equipo sólido en la retaguardia.

San Francisco no es un portento ofensivo sobretodo ahora que no tienen a su quarterback titular Jimmy Garappolo, pero demostró muy buenas cosas por tierra en su choque contra los Rams, donde recorrieron 115 yardas por esta vía. Además, su rival de turno es algo endeble en defensa, por lo que no sería raro que colaboren en el marcador y pongan varios puntos.