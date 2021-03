Pronóstico Bayern Munich vs Dortmund | Análisis, cuotas, apuesta

Uno de los mejores partidos que se sostendrán en toda Europa y obviamente en la Bundesliga será el que disputarán Bayern Munich vs Dortmund, encuentro que se ha vuelto como un clásico mundial en el que los locales necesitan ganar para no comprometer más su posición como líder.

BAYERN MUNICH

El Bayern Munich le puso suspenso a esta temporada 20/21 de la Bundesliga después de dejarse puntos en 2 encuentros consecutivos. Aunque ganaron en la última jornada, los bávaros solo le sacan dos puntos de diferencia a su escolta, el cual puede aprovechar un tropiezo en esta oportunidad para cerrar aún más las cosas.

Sin embargo, los números que mantiene ante este rival, sobre todo en casa, le da buenas esperanzas para creer que podrán conseguir un buen resultado. Se dice esto porque han podido vencer al Dortmund en los últimos 5 cotejos disputados en campo propio, anotando al menos 3 tantos en 5 de sus duelos, números en ofensiva exagerados.

Douglas Costa,Tanguy Nianzou y Corentin Tolisso serán los efectivos marginados de la convocatoria para este encuentro. Mientras que Serge Gnabry parece estar recuperado de su lesión.

DORTMUND

El Dortmund no estará en la pelea por el título en este tramo final de la campaña, pero eso no quiere decir que no tenga labores por cumplir. Los negri-amarillos están ubicados actualmente en la quinta posición de la tabla general, la cual les daría solo la clasificación a la UEFA Europa League, competición que no es prioridad y que sería tomado como un fracaso.

Por tanto, deberán darle continuidad a los buenos resultados que han consumado en las fechas recientes si realmente quieren clasificarse a la Champions, estando aún a tiro con solo 3 puntos de diferencia con respecto a la cuarta posición. Los visitantes han podido ganar sus últimos 2 cotejos, anotando 7 goles en total y sin recibir ninguno.

En cuestión de bajas, Axel Witsel, Marcel Schmelzer, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Giovanni Reyna y Jadon Sancho estarán descartados para el viaje por lesión, algunos nombres realmente importantes en el 11 de gala.

JUGADORES DESTACADOS

Robert Lewandowski es por lejos el jugador más peligroso por parte del conjunto local. El Polaco registra la monstruosa cantidad de 28 goles y 6 asistencias en lo que va de Bundesliga, números increíbles que ha sabido mantener a lo largo de los años.

Erling Haaland será un dolor de cabeza para la defensa bávara en este encontronazo. El delantero de apenas 20 años ha marcado 18 tantos y aportado 5 asistencias en 17 partidos del Dortmund en la Bundesliga, el mejor goleador joven del planeta.

PRONÓSTICO

Vibrante cotejo que tiene toda la pinta de tener muchos tantos reflejados en el marcador final. Este enfrentamiento posee un historial cargado de goles, anotándose al menos 3 tantos en 11 de los últimos 13 encuentros entre estos dos equipos tomando en cuenta todas las competiciones.

Además de eso, ya se hizo mención de los apabullantes números del Bayern contra el Dortmund en casa, donde no ha tenido perdón a la hora de hacerle daño en su arco. Los visitantes han anotado 8 goles en sus últimos 3 cotejos ( todas las competiciones) y también poseen efectivos peligrosos para hacerle daño a una defensa Bávara que muchas veces es vulnerable.

Por tanto, no se espera otra cosa que un duelo en el que se hagan muchos goles y en el que seguramente los dueños de casa puedan sacar diferencias una vez más.