Pronóstico Barcelona vs Real Madrid | Análisis, cuotas, apuesta

El partido que paraliza al mundo ya está aquí. Barcelona vs Real Madrid se verán las caras en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga Santander. Choque de gigantes que no están pasando por un buen momento, pero que buscarán una victoria que les sirva como inyección anímica para afrontar una larga temporada que, hasta ahora, no está dejando buenas sensaciones para ninguno de los dos.

BARCELONA

Después de un par de victorias en el inicio de temporada, el Barcelona no ha logrado sumar de a 3 en las últimas 2 jornadas del campeonato local. Los dirigidos por Ronald Koeman cayeron derrotados ante el Getafe la última fecha, en un partido donde no encontraron las variantes ofensivas para hacer daño, teniendo un solo disparo bajos los 3 palos en los 90 minutos de juego.

La cosa cambió entre semana por UEFA Champions League, goleando de manera sencilla al Ferencváros por 5-1, incluso quedándose con un jugador menos en el minuto 68. A pesar de las facilidades otorgadas por un rival inferior, los Culés lograron plasmar en el marcador la diferencia que existe entre ambos conjuntos.

Cortesía de: GETTY + OneFootball

Esta victoria, aunado a que se encuentran invictos en 32 de los últimos 33 partidos disputados en condición de local, hace que lleguen con una confianza superior a su rival, a quienes no pudieron vencer la temporada anterior en ninguno de los 2 cotejos disputados por Liga ( 1 empate,1 derrota).

En cuanto a bajas se refiere, Marc-André ter Stegen seguirá relegado de la convocatoria como así ha sido en el último mes, junto a Samuel Umtiti, quien sigue sin mantenerse sano físicamente.

REAL MADRID

Si el Barcelona no está pasando por el mejor momento, que decir del Real Madrid. los blancos cayeron sorprendentemente frente al Cádiz, conjunto recién ascendido que los madrugó en el Alfredo Di Stefano en la pasada jornada, para luego dejar un rendimiento VERGONSOZO entre semana por UEFA Champions League, siendo superados en todos los aspectos de juego ante un Shakhtar que viajó a España con una plantilla de juveniles, teniendo en cuenta que gran parte de sus efectivos están padeciendo de Coronavirus.

Cortesía de: GETTY + OneFootball

Es notorio el bajón de nivel en los dirigidos por ZZ, sobre todo en el aspecto defensivo, un departamento que fue la clave para la obtención de liga la pasada temporada. El Madrid está recibiendo 30% más de llegadas a su arco por parte de sus rivales y otorgando inexplicables facilidades en defensa, impropias de un equipo que fue el menos goleado en competición local la temporada anterior.

Ya es bien sabido que Eden Hazard no estará disponible para el clásico junto a Martin Odegaard. Mientras que Dani Carvajal no pudo recuperarse de su respectiva lesión y será una de las bajas sensibles para el clásico, teniendo en cuenta que Mendy no explota todo su potencial por esa banda, Nacho está en un nivel muy bajo y Odriozola apenas se está recuperando de sus problemas físicos.

JUGADOR MÁS POWER

Ansu Fati sigue sorprendiendo a todos con su espectacular nivel en este inicio de temporada 20/21. El nacionalizado Español de apenas 17 años suma 4 goles y 2 asistencias en 5 partidos disputados en todas las competiciones. De hecho, el promedio de la campaña actual marca que solo está necesitando 2 disparos para al menos marcar un gol ¡una completa locura!

Vinicius Jr cada vez se encuentra más certero de cara al arco y ya ha cosechado 3 tantos en 5 partidos disputados tomando en cuenta todas las competencias. Dentro de la sequía goleadora del conjunto Merengue, Vini es el máximo anotador de los blancos en la 20/21 y la principal arma de peligro de una ofensiva limitada.

PRONÓSTICO

Vibrante choque se vivirá en el Camp Nou este sábado. Seguramente será el primer clásico desde hace mucho tiempo donde tanto Barcelona como Real Madrid llegan en un nivel más bajo de lo habitual, pero siempre hay que tener en cuenta que en partidos como estos, lo que han estado acarreando recientemente a veces puede pasar a un segundo plano.

El Barcelona parte como favorito en los papeles por los grandes números que ha cosechado en condición de local, además de la escandalosa goleada que propiciaron en UEFA Champions League para retomar confianza después de la caída frente a Getafe. A pesar de que Messi lleva 5 partidos de clásico sin marcar, es el máximo anotador de estos encuentros con 26 goles. Además, jugadores como Coutinho y el ya mencionado Fati, están viviendo un inicio de campaña esperanzador que seguramente le estará rompiendo la cabeza a Zidane, sabiendo como ha estado su defensa últimamente.

Cortesía de : GETTY + OneFootball

El Madrid deberá tratar de retomar esa solidez defensiva con la que pudo salir campeón de liga, lo ha mantenido invicto en los últimos 8 cotejos en carretera y que lo ha ayudado a salir airoso de los encuentros frente al FC Barcelona, donde se han marcado menos de 3 goles en los últimos 3 enfrentamientos tomando en cuenta todas las competiciones. La presencia de Ramos, quien estuvo ausente en la Champions por un golpe, será fundamental de cara a mantener el orden en la zaga y no dejar esos espacios que te pueden salir bien caros cuando te enfrentas a jugadores tan rápidos como Dembelé, Messi o Ansu Fati.

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, todo parece indicar que el Barcelona podrá salir con los 3 puntos en este partido. Los números en casa lo avalan y el Madrid ha dejado muy malas sensaciones esta semana. No es solo los problemas en defensa, es que también la cantidad de ocasiones creadas en ataque escasean, dependiendo muchas veces de lo que pueda llegar a hacer un jugador de apenas 20 años. Todo esto, ante un Barca con pegada, puede tener consecuencias irreversibles.