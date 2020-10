Pronóstico Barcelona vs Ferencváros | Análisis, cuotas, apuesta

El conjunto Español iniciará su recorrido en la UEFA Champions League después de la amarga eliminación sufrida ante el Bayern Munich y lo hará en un grupo más o menos accesible donde seguramente consiga la clasificación. Barcelona vs Ferencváros se verán las caras en el Camp Nou, un choque disparejo donde los locales parten como claros favoritos.

BARCELONA

Muchas cosas han cambiado desde el último enfrentamiento del FC Barcelona en la Champions League. A pesar de que Messi se quedó con el equipo, marchas como la de Luis Suárez o Ivan Rakitić han sido golpes duros en la plantilla Culé. Ronald Koeman llegó al Barca para hacer una “revolución” y aunque iniciaron de buena manera en el campeonato local, se dejaron la primera derrota de la temporada el fin de semana.

Los Azulgranas no pudieron hacer daño a la defensa del Getafe, con apenas 7 tiros y uno solo con dirección de arco. Sin embargo, no es novedad que el Barcelona deje grandes dudas cuando juega fuera de casa. En cambio, como locales acarrean una excelente racha en todas las competiciones y la UEFA Champions League no es la excepción, invictos en los últimos 36 partidos disputados.

Para este choque, Ter Stegen seguirá sin resguardar los 3 palos, una baja importante que hasta ahora los Culés no han pagado caro, recibiendo solo 2 goles en 4 cotejos. Además, Jordi Alba y Umtiti están descartados por lesión.

FERENCVÁROS

El Ferencváros llega tras una victoria el día viernes en el campeonato de primera división de Hungría, competición donde actualmente se encuentra líder con 4 victorias consecutivas. Los Húngaros lograron meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras dejar atrás en la eliminatoria de Play-Off al Molde FK, para volver a una fase en la cual no participaban desde la temporada 19/20.

Invicto en 12 de sus últimos 13 partidos por UEFA Champions League, los de Hungría viajarán a Barcelona con la intención de dejar una buena imagen y de esta manera luchar para quedar en la tercera posición que al menos le de el pase a la UEFA Eruopa League. En cuestión de bajas, ” Los Fradi” llegan a Camp Nou sin ningun lesionado, por lo que podrán contar con la plantilla completa para este duro choque.

JUGADOR MÁS POWER

Coutinho volvió al Barcelona tras una temporada en la que ganó todo con el Bayern Munich y lo hizo con un notable cambio en su físico y rendimiento de juego. En 4 partidos de Liga Santander, el Brasileño suma 1 gol y 2 asistencias, buen comienzo que quiere empezar a trasladar a la Champions League.

Isael da Silva Barbosa lleva 3 goles anotados en los últimos 2 partidos del Ferencváros Torna Club, el centrocampista de 32 años pretende ayudar a su equipo a dar el batacazo enfrentando a uno de los clubes históricos en el mundo entero.

PRONÓSTICO

Un choque que debe ser bien aprovechado por los locales para empezar por buen camino en una competición donde llevan muchos años sin trascender. Ser cabezas de grupo les puede asegurar un rival mas accesible en fases eliminatorias, por lo que no está en los papeles dejarse puntos frente a un rival tan inferior, al menos de entrada. Sin embargo, con los grandes partidos que se avecinan en el calendario, el Barcelona puede presentar un 11 con algunas rotaciones que le den oxígeno a la plantilla.

Seguramente el Ferencváros salga derrotado del Camp Nou, pero puede ser un encuentro donde el equipo local no fuerce mucho la máquina sobre todo si presenta un 11 inicial con algunas titulares importantes fuera.