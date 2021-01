Pronóstico Barcelona vs Ath.Bilbao | Análisis, cuotas, apuesta

La Final de esta nueva edición de la Super Copa de España ya está aquí. Barcelona vs Ath.Bilbao se medirán en la ciudad de Sevilla para definir un nuevo campeón en este formato actualizado de este mini-torneo.

BARCELONA

Al Barcelona le costó más de la cuenta conseguir su boleto a esta final. Los Culés sufrieron muchísimo ante la Real Sociedad y quizás, si no hubiera sido por algo de suerte y la tremenda actuación de Ter Stegen, no estaría preparándose para este encuentro.

El Conjunto azulgrana sufrió mucho en defensa, una tendencia que se viene repitiendo desde hace ya mucho tiempo, haciendo de su arquero una estrella infalible. Ahora tendrá una actuación sumamente complicada contra un rival al que ha podido vencer en sus últimos enfrentamientos. De hecho, hace muy poco pudo imponerse en la Liga en un vibrante choque que finalizó con un 2-3 a favor .

Aparte de las ya conocidas bajas de Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ansu fati, Messi sigue siendo una gran duda para esta cita despúes de haberse perdido las semifinales por molestias.

ATH.BILBAO

Contra todo pronóstico, el Ath.Bilbao le mató las esperanzas a todos los aficionados que esperaban una final con clásico en esta Supercopa. Los leones superaron al Real Madrid por 2-1, un duelo en el que también se puede decir que contaron con algo de suerte en la segunda mitad, ya que el conjunto blanco tuvo las oportunidades para al menos llevar el encuentro a la prórroga.

Sin embargo, esto no puede quitarle valor a el gran nivel que mostraron en la primera parte, ejerciendo una presión asfixiante a los efectivos generadores de juego del Madrid e incluso presionando la salida de balón de los de ZZ. El equipo roji-blanco no viene haciendo una campaña regular en la Liga, pero al menos ha sabido competir contra equipos de alta talla.

Unai López y Peru Nolaskoain se quedan fuera de esta tremenda final por lesión. Por otro lado, Yuri sigue siendo duda.

JUGADORES DESTACADOS

A Raúl García le bastó un solo tiempo para anotar más goles de los que ha marcado en lo que va de Liga Santander. El Español fue principal protagonista en la semifinal marcándole un doblete al Madrid y ahora buscará repetir la formula ante otro de los gigantes de su País.

Si la ausencia de Messi se termina confirmado, Frenkie de Jong deberá ser uno de los efectivos que deba asumir el protagonismo. El Talentoso y joven jugador ha desatado su faceta goleadora en las últimas semanas, teniendo confianza plena para llegar al área e incluso marcando goles.

PRONÓSTICO

Mucho dependerá el resultado final de este cotejo de la ausencia o presencia del astro Argentino Lionel Messi. El Barcelona, aunque no ha sido tan dependiente esta campaña, no muestra la misma seguridad a la hora de jugar cuando el 10 no está presente, algo que se notó claramente en el duelo de semifinales.

El Bilbao le dio batalla a los culés en el encuentro que sostuvieron por Liga y, si su arquero no hubiera cometido errores grotescos, quizás hubieran rescatado al menos un punto después del gran partido que plantearon.

El Barcelona sigue siendo un combinado que sufre cuando sus defensas tienen que correr a sus espaldas en campo abierto, un problema en el que lo puede meter este conjunto de Bilbao con la velocidad que posee en algunos de sus delanteros. Por tanto, creemos que los roji-blancos podrán dejar un partido digno en esta final, sobre todo si Messi no termina estando presente en el 11.