Pronóstico Astros vs Rays| Análisis, cuotas, apuesta

Esta noche, desde el Petco Park, en San Diego, finalmente tendremos la conclusión de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana de Astros vs Rays.

Este será el partido definitorio de una serie que se encuentra empatada a 3 victorias por bando luego de los Tampa Bay Rays tuviera una ventaja de 3-0.

HOUSTON ASTROS

Los Houston Astros han logrado lo impensado y se han convertido en el segundo equipo en la historia de la MLB en forzar a un séptimo partido luego de estar 3-0 abajo en una serie de playoffs. Y buscarán seguir aumentando su legado al intentar emular a los Boston Red Sox, que también realizó la misma proeza y que además logró clasificar y ganar la Serie Mundial.

En la tarde de ayer las cosas comenzaron cuesta arriba para los Astros, ya que, los Rays se fueron adelante en el marcador en la segunda entrada. Sin embargo, no se desanimaron y aunque les costó descifrar los lanzamientos de Blake Snell, fue en el quinto inning cuando su reacción llegó. Con un Yuli Gurriel que se recibió una base por bolas y fue enviado a la segunda base gracias a un sencillo de Aledmys Diaz. Y sin out en el marcador y con corredores en primera y segunda el manager de los Astros, Dusty Baker, decidió ir a lo seguro y hacerlos avanzar una base más con un “Toque de sacrificio”. Para que luego viniera George Springer a conectar un sencillo que le daría a su equipo el empate y la ventaja en el marcador. Además, este tampoco duraría mucho en circulación, ya que, sería enviado a “home” gracias a un doble del venezolano, José Altuve.

Pero esto no acabaría ahí, ya que, Carlos Correa también se sumaría a la fiesta e impulsaría la cuarta carrera en el inning de los Astros. Ya de ahí en adelante, el bullpen de los Astros se iría en picada, permitiendo tres carreras más entre la sexta y séptima entrada. Y aunque Manuel Margot conectaría cuadrangulares en la séptima y octava entrada para los Rays, no sería suficiente para evitar la derrota.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

TAMPA BAY RAYS

Es sorprendente como los Tampa Bay Rays después de ganar los primeros tres partidos de la serie, no pudieron finiquitar las cosas. Y ahora tendrán que recuperarse mentalmente de tal fallo y hacer un último esfuerzo si no quieren ser la parte mala de la historia.

Los Rays tomaron el liderato del Juego 6 rápidamente, gracias a doble impulsor de 1 carrera por parte de Willy Adames. Sin embargo, eso fue todo lo que le lograron hacer a Framber Valdez, quien registró 9 ponches en 6.0 entradas. Y aunque Blake Snell lanzó bien, se metió en problemas al inicio de la quinta entrada, perdiendo a los dos primeros bateadores que enfrentó. Y ese fue el momento clave del partido, ya que, con dos hombres en circulación y sin outs. Kevin Cash, no confió en su AS y llamó al bullpen, una decisión que dejó notablemente molesto a Snell. Y para la mala fortuna del manager de los Rays, su estrategia no funciono. Ya que, quien tomó el lugar de su abridor, Diego Castillo, terminó permitiendo 4 carreras.

Esa quinta entrada fatídica pareció haber descolocado a los Rays, ya que, el bullpen se vino abajo y en ofensiva solo reaccionó Manuel Margot, quien acortó la diferencia con dos home runs que al final solo sirvió para decorar el marcador final con un 7 a 4.

Imagen cortesía de: GETTY + OneFootball

Lance McCullers Jr. vs Charlie Morton

Lance McCullers Jr.: A pesar de cargar con la derrota, McCullers tuvo una gran presentación en el Juego 3 de esta serie. Lanzando por espacio de 7.0 entradas en las que permitió 4 hits y solo 1 carrera limpia, mientras ponchaba a 11.

Chalie Morton: Morton hará tercera apertura de la postemporada y la segunda en esta serie, después de limitar a los Astos a 5 hits y 0 carreras en 5.0 entradas de labor en el Juego 3. El veterano de 36 años, ha dejado un record de 2-0, con una ERA. de 0.90 y un WHIP de 1.20 en 10.0 entradas lanzadas en estos playoffs.

PRONÓSTICO

Para este partido, los Houston Astros parecen llegar en mejor estado anímico y más motivados gracias a la hazaña que han logrado. Sin embargo, si bien en la tarde de ayer lograron producir 7 carreras ante el bullpen de los Rays, sería equivocado esperar que logren lo mismo en este partido. Y aún mas enfrentando a un Morton contra el cual ya tuvieron problemas en esta serie.

Por otro lado, los Tampa Bay Rays necesitarán hacer un “Borrón y cuenta nueva” y enfocarse en lo que tienen en frente. Pero aunque lograron ganar en su ultimo enfrentamiento ante McCullers, fue mas a causa de los errores defensivos de los Astros que a sus aciertos en ataque.

Este será un partido digno de un juego 7 de una Serie de Campeonato. Con ambos managers usando todo lo que tengan a su disposición en el bullpen para frenar a la ofensiva rival. Las cuales ya han mostrado flaquezas en los juegos anteriores. Por lo tanto, la mejor opción es esperar un partido dominado por los lanzadores, quienes mantendrán el marcador ajustado y con pocas carreras.