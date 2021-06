Pronóstico Astros vs Blue Jays | Análisis, cuotas, apuesta

Este domingo, tendremos el partido final de esta serie entre los Houston Astros y los Toronto Blue Jays, la cual se encuentra empatada a una victoria por lado luego de los dos primeros choques.

HOUSTON ASTROS

Los Houston Astros, están disfrutando de una muy buena temporada, lo que le ha dado la oportunidad de mantener el paso de los Oakland Athletics por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana. Los Astros, tienen la segunda mejor ofensiva de la MLB con una media de 5.31 carreras permitidas por partido, y son los mejores en AVR. colectivo con .267, mientras que, sus lanzadores han permitido una media de 4.17 carreras por encuentro.

Si bien ganaron 13-1 en el primer partido de la serie, los Astros, no pudieron repetir el resultado en la tarde de ayer. Ya que, en esa ocasión no recibieron una buena apertura de su abridor, y la ofensiva no tuvo la misma efectividad, registrando 8 imparables, pero anotando solo 2 carreras, y gracias a un boleto recibido por Myles Straw en el cuarto inning, y un rodado del mismo en la novena entrada.

José Urquidy, trabajó ayer solo durante 4.1 entrada, en las que permitió 9 hits y 6 carreras.

TORONTO BLUE JAYS

Los Toronto Blue Jays, han tenido algunos altibajos en esta campaña, pero recientemente han logrado obtener mejores resultados como para mantenerse peleando por la cima del Este de la Liga Americana, encontrándose ahora a 5.0 juegos de diferencia de los Tampa Bay Rays. La ofensiva de los Blue Jays ha sido productiva en esta campaña, promediando 5.17 carreras anotadas por partido y siendo los segundos en AVR. colectivo con .260.

En la tarde de ayer, los Blue Jays, lograron recuperarse de un decepcionante 13-1 en el inicio de la serie con una buena victoria. Gracias a una gran presentación de Stripling, y a una ofensiva que mostró su efectividad, anotando 4 carreras en la cuarta entrada con un sencillo de Lourdes Gurriel Jr., y un jonrón de Joe Panik, mientras que, Vladimir Guerrero Jr., impulsó las otra dos carreras del equipo con un cuadrangular en el quinto inning.

Aunque permitió 7 hits, Ross Stripling, logró completar 5.0 entradas con solo 1 carrera permitida, 1 base por bolas y 4 ponches.

DUELO DE LANZADORES

Luis García: El venezolano de 24 años ha tenido una gran temporada, y si bien los resultados no llegaron en las primeras semanas, ha tenido mayor apoyo de su ofensiva recientemente, ganando en sus últimas 4 salidas y dejando una ERA. de 2.89.

Steven Matz: El zurdo de 30 años ha tenido una campaña con muchos altibajos, y viene de permitir 4 carreras en 5 innings ante los Indians, para dejar su record en 6-2, con una ERA. de 4.22.

PRONÓSTICO

Los Toronto Blue Jays, han sido muy efectivos en ataque en esta campaña, y lo dejaron claro ayer, sin embargo, hoy enfrentarán a un joven García que ha demostrado tener la calidad necesaria para detener a cualquier ofensiva, por lo que, creo que no la tendrán igual de fácil. Por su parte, los Astros, tendrán ganas de redimirse luego de no poder producir mucho en el juego pasado, y pienso que podrán hacer ante un Matz que, si bien ha mostrado buenas cosas, no termina de generar confianza.

Por lo tanto, en este partido recomiendo confiar en que García dominará los bates de los Blue Jays, y liderará a los Houston Astros hacia otra victoria.